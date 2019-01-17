Что подарить мужчине на 14 февраля? Когда намечается какой-то праздник, особую сложность вызывает подбор подарка. Это связано с тем, что навеянный стереотип о моющих средствах для личной гигиены и носках, скрывает разнообразие того, что можно подарить мужчинам.

Совершить выбор тем, кто посетил интернет площадки и убедился, что ассортимент товаров для презента широк, намного легче. Если же целью поздравления есть вручение какого-то особого изделия, можно остановиться на ювелирных украшениях.

Действительно ли мужчины тоже любят ювелирные украшения?





В этом вопросе можно не сомневаться. Они еще те модники, и хотят всегда выглядеть привлекательно, нравиться себе не меньше, чем женщины. В День влюбленных, 14 февраля, каждый джентльмен ждет от своей половинки приятного сюрприза и сам тщательно выбирает товары. Представители интернет-магазина ювелирных изделий Злато предлагают: https://zlato.ua/ru/f-male-valentines_day/ облегчить выбор обеих сторон и приобрести памятный подарок. Для представителей сильного пола это могут быть:

• кольца, перстни печатки, изготовленные из золота, серебра или с позолотой;

• кулоны и подвески;

• обереги в виде крестов и ладанок на цепочке;

• браслеты и цепи разной длины и плетения;

• шнурки с золотыми или серебряными застежками;

• запонки на рубашки и пиджаки;

• серьги для самых модных;

• зажимы для галстука и денег;

• брошки, значки;

• брелоки на ключи в автомобиль;

• изысканные часы.

Ассортимент товаров не ограничивается перечисленными позициями, а цена доступностью. Купить можно и подарочный сертификат в случае, если есть боязнь не угадать со вкусом. В любом случае, не случится ничего криминального, если спросить у своей половинки о желаниях, и показать несколько фото из того, что пришлось по вкусу покупателю. Тогда ваше приобретение – лучший подарок, который соответствует запросам, особое внимание и искренние чувства, что передаются вместе с ним на весь период ношения. Сравнить ювелирные украшения с чем-нибудь другим — просто не логично.

Цены бывают очень разными, не стоит думать, что приобретение ювелирных изделий потянет на целое состояние. Есть более дорогостоящие варианты с ценными камнями, коллекционные вещи и изысканные изделия, а есть бюджетные варианты для людей, которые имеют ограниченный финансовый состав. Однако, любой из таких товаров укажет на внимание и желание преподнести настоящий сюрприз.

Эксперты Zlato советуют прислушаться к пожеланиям своего спутника жизни и поговорить откровенно о желаемом подарке. Каждый оценит заботу, особенно, если мужчине-начальнику представиться презент, который подчеркнет его статус и престиж, укажет на чувство вкуса и удовлетворенность жизнью. Тем более, что такой подарок будет памятным событием на многие годы.

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