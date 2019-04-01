Что такое гидролизованные пептиды коллагена и как их применять Коллаген (фибриллярный белок) – один из главных компонентов для всех тканей организма соединительного типа. Всем сухожилиям, суставам, связкам и мышцам человека он позволяет растягиваться и не рваться.

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Значение

Этот вид белка препятствует возникновению дряблости кожи, задерживает влагу в клетках, тем самым обеспечивает кожу упругостью и эластичностью.

Для спортсменов и бодибилдеров, у которых наблюдается повышенная физическая нагрузка на суставы, достаточное его количество просто необходимо. Иначе, избежать травм и растяжений не удастся.

Этот белок:

• укрепляет кости, связки и суставы;

• способствует снижению риска травмироваться;

• защищает хрящевую ткань от истончения;

• способствует повышению эластичности мышечной ткани, сухожилий и связок.

Необходимость применения для спортсменов

Особенность фибриллярного белка в том, что его синтез возможен только непосредственно в самом организме. В связи с этим, спортсменам с высокой физической нагрузкой нужно наиболее внимательно следить за свои питанием: потреблять достаточное количество белковой пищи, а также продуктов, обогащенных витаминами и минеральными веществами, которые участвуют в процессе его синтеза.

Но, не смотря на правильное питание, в организме может все равно наблюдаться недостаток пептидов. Тем более, что не все витамины и микроэлементы могут усвоиться в полной мере, а избыток белка, поступающего с пищей, вообще может привести к различным болезням (при этом страдает, прежде всего, ЖКТ и сердечно-сосудистая система). Решить эту проблему можно, употребляя специальные добавки - коллаген гидролизованный (т.е. разрушенный).

Организму не надо тратить силы на его переваривание, а полезные аминокислоты и пептиды всасываются сразу в кровь. При этом, важно правильно рассчитать суточную норму. Обычно это 2 - 5 грамм в сутки. Если нагрузка на организм достаточна высока, норма приема может быть увеличена до 10 грамм в сутки. Применение спортивного коллагена поможет избежать множества проблем, связанных со здоровьем, а еще повысить выносливость и сделать суставы и связки более крепкими.

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