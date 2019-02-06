Что такое хронометр и хронограф в часах? Наручные часы появились более 100 лет назад. В течение этого промежутка времени они подвергались многим улучшениям. Часто наручные «ходики» – не просто прибор для измерения времени, а многофункциональный механизм. Хронограф и хронометр – понятия, которые часто встречаются и из-за созвучия названий их иногда путают. Особенно начинающие любители часового дела.

Хронограф – полезный и востребованный инструмент

Слово «хронограф» состоит из двух греческих терминов – «время» и «пишу». Это устройство, записывающее время. Изобретателем его называют Джорджа Грэхема – любителя скачек, которому нужно было отмечать короткие промежутки времени. Прибор всегда является составным элементом часов, в отличие от секундомера, который продается в обособленном корпусе.

Для управления хронографом на корпусе есть отдельные кнопки. Их использование не влияет на ход основных стрелок. Механизм может быть простым или сложным (с возможностью суммирования). Первый подразумевает отсчет одного отрезка времени. Сложный - позволяет суммировать временные отрезки, не обнуляя предыдущие показатели. С ассортиментом простых, сложных и даже сплит-хронографов вы сможете ознакомиться вот тут https://www.watch4you.com.ua/chronograph-watches/

Бывают еще и сплит-хронографы с двумя стрелками, они дают возможность следить за двумя событиями одновременно. А управляются тремя кнопками. Даже самые простые вариации будут полезны:

• в спорте (измерять длительность забега или заезда);

• в медицине (например, мерить пульс);

• в науке и в лабораториях;

• в мореходстве и военном деле.

Хронометр – титул, которого удостаиваются только особо точные часы

Этим термином указывают на очень точные наручные часы. На них наносится подтверждающая надпись Certified Chronometer, но только после того, как изделие пройдет ряд тестов и получит сертификат. Документ выдается COSC, швейцарским институтом хронометрии. Изготовитель должен направить образец исследователям лаборатории, которые проведут разные тесты, проверят воздействие температур и посмотрят, как механизм работает в разных положениях.

Исследование довольно недешевое, поэтому хронометры обычно на пару сотен евро дороже своих собратьев без сертификата. Документ – предмет гордости производителя, но на практике не имеет особой значимости. Ведь на точность хода влияют привычки владельца часов и даже то, как часто он заводит пружину. Поэтому на деле фактическая точность не совпадает с номинальной.

В чем основное различие?

Если говорить в двух словах, то хронограф – это секундомер в аналоговых (стрелочных) часах. Он размещается на основном циферблате в виде маленького дополнительного. А хронометр – обычные механические часы на руке. Но обладающие большей точностью, что подтверждено специальным сертификатом.

Источник https://watch4you.com.ua/

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