Что такое отит и как его лечить Заболевание, вызванное воспалительным процессом в любом из трех отделов уха, носит название отит. Причины его возникновения – вирусная и бактериальная инфекции, травмы, грибок. Пик заболеваний приходится на осень и зиму, когда переохлаждаются, и когда массово болеют ОРЗ.

Как распознать отит

В большинстве случаев заболевание возникает, как осложнение в результате инфекции верхних дыхательных путей. Проявляется во всех случаях похожими симптомами:

• резкой стреляющей болью в ухе, усиливающейся в ночное время;

• появлением гнойных выделений из уха;

• повышенной температурой;

• заложенностью уха;

• снижением слуха.

Различают отит наружный, средний и внутренний. (лабиринтит). Но определить самостоятельно, какое именно заболевание в вашем ухе, сможет только врач-отоларинголог после осмотра уха и барабанной перепонки с помощью оптического прибора отоскоп.

Как лечат отиты

Лечение зависит от вида инфекции, вызвавшей заболевание, и от места локализации воспаления в ухе.

При наружном отите воспаление сосредоточено в слуховом проходе до наружной части барабанной перепонки. Заболевание может носить инфекционный характер, а может быть вызвано разбуханием серы при попадании в ухо воды. Для лечения врач назначает местную терапию в виде ушных капель и мазей.

Средний отит чаще всего развивается при переохлаждении, или на фоне протекающего ОРВИ, когда инфекция проникает в ухо из носоглотки по евстахиевой трубе. Воспаление поражает среднее ухо, включая перепонку. При гнойной форме происходит разрыв перепонки, возможно повреждение слухового нерва.

В зависимости от сложности состояния пациента лечение назначается как местное – ушные капли с противовоспалительным и обезболивающим эффектом, так и прием антибиотиков широкого спектра действия. Если к пятому дню болезни не происходит перфорация барабанной перепонки, ее рассекает врач ЛОР для отвода из уха гнойного содержимого.

Внутренний отит самый опасный, но как осложнение развивается не так часто. В отличие от других видов, главный его симптом не боль, а головокружение, вследствие поражения инфекцией вестибулярного аппарата. Лабиринтит опасен потерей слуха и такими осложнениями, как менингит и энцефалит.

Лечение может быть консервативным, с применением антибактериальной терапии, но при тяжелых формах гнойного лабиринтита необходимо хирургическое вмешательство.

Нужно ли отит лечить антибиотиками

Только лечащий врач может определить после проведенной диагностики, каким типом инфекции вызвано заболевание. При наружном отите чаще всего нет необходимости в применении антимикробных средств. Антибиотики назначают только в случае осложнения болезни.

Легкую форму заболевания среднего уха с вирусной природой можно лечить без антибиотиков. Но если после 3 дней лечения состояние не улучшается, причиной может быть присоединившаяся бактериальная инфекция. И тогда назначается лечение антибиотиками.

Всегда назначаются антибиотики широкого спектра действия при лабиринтите, и чаще всего инъекциями. Проводится антибактериальная терапия при гнойном отите среднего уха после перфорации барабанной перепонки и выходе экссудативного содержимого.

Сколько времени лечат отит

Наружный отит с острым течением длится около двух недель, хронический процесс может продолжаться месяцами.

Продолжительность лечения легкой формы среднего отита – 5-10 дней, при гнойной форме срок увеличивается до 2-3 недель. Только вытекание гноя занимает около недели, и в этот период в течение 7-10 дней пациент принимает антибиотики. При хронической форме болезни идет вялотекущий процесс, который в осенне-весенний сезон может переходить в острую форму.

Период реабилитации после операции на лабиринте – от 3 недель до 3 месяцев. Такие длительные сроки выздоровления связаны с медленным восстановлением вестибулярного аппарата. Человек практически заново учится ходить из-за потери координации.

Можно ли заразиться отитом

Патологический процесс локализуется в среднем или внутреннем ухе и ограничен барабанной перепонкой. Поэтому заразиться отитом от другого человека нельзя, но можно заразиться от него ОРВИ или ангиной, на фоне которых появляются проблемы с ушами.

Чтобы свести к минимуму все риски возможного заражения ОРЗ, нужно укреплять иммунитет, и тогда отит вам будет не страшен.

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