Электроматрас: все «за» и «против» В холодное время года, пока отопление еще не включили и в наших домах холодно и сыро, мы мечтаем о теплой постели. В этом нам поможет электрический обогрев кровати, который обеспечит электропростынь или электроматрас.

Большой выбор электропростыней вы найдете на сайте Elektroprostynya. Но если раньше вы не пользовались этим полезным прибором – нужно взвесить все «за» и «против».

«За», полезные свойства электроматраса:

Быстрое тепло. Представьте ситуацию: вы приехали на дачу, включили обогреватель или растопили печку, воздух в комнате нагрелся, но постель остается холодной и сырой. Электроматрас справится с этой проблемой в считанные минуты. Даже если человеку противопоказанно тепло с медицинской точки зрения - прогреть и просушить влажную постель можно каждому. Функциональность и удобство использования. Современные электроматрасыпрогреваются равномерно по всей поверхности. Имеют мягкий, почти не заметный нагревательных элемент покрытый силиконом, оснащены несколькими температурными режимами, удобным терморегулятором с подсветкой, зональным нагревом и прочими полезностями. Надежность. Все продаваемые нами электроматрасы имеют высокое качество, гарантию от производителя и прослужат вам не один год, не требуя ремонта или замены. Безопасность. Ведущие производители на рынке электросогревающихтоваров применяют самые современные разработки в сфере безопасности.Электроматрасы оснащены функцией автоотключения. Имеют провод из низкоомного углеродного сплава, работают на 12/24 Вт., что убережет вас от «опасного» удара током в случае механического повреждения изделия. Не излучают магнитное поле. Изготовлены из экологичных не токсичных материалов. Все это гарантирует покупателю безопасное использование. Экономность. Низкая мощность электроматраса позволяет существенно экономить на электричестве, в сравнении с другими видами обогрева (обогреватели, тепловентиляторы) Расслабляющие и лечебные свойства. При ряде заболеваний тепло и прогревания показаны и полезны. При наличии проблем со здоровьем проконсультируйтесь у врача. Не сушит воздух. Cохраняет комфортный микроклимат в помещении. Отпадает необходимость дополнительно увлажнять воздух при помощи увлажнителей, как это бывает при использовании обогревателей. Простой уход за изделием. Многие модели электроматрасов можно стирать вручную или в стиральной машинке при температуре 30 градусов.

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«Против»:

Медицинские противопоказания. При наличии некоторых заболеваний прогревание может быть противопоказанно. Что бы знать наверняка – нужна консультация врача. Не следует прогреваться людям с наличием новообразований, беременным и младенцам. Использование некачественного изделия может быть опасным. Покупая электроматрас отдавайте предпочтения известным, проверенным магазинам, которые сотрудничают с мировыми брендами и продают сертифицированную продукцию. Остерегайтесь китайских товаров - берегите свое здоровье.

Взвесив все «за» и «против» вы сможете принять правильное решение относительнопокупкиэлектроматраса. Приобрести качественные и надежные товары поможет наш магазин.

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