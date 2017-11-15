Элтон Джон снялся в эпизоде “Кингсман: Золотое кольцо” Фанаты лицезрели Элтона Джона разным, а его эпатажные выходки всегда приносили больше популярности, чем антипатии. Но после роли в “Кингсман: Золотое кольцо” многие зрители решили пересмотреть свое отношение к популярному артисту.

В первой части шпионского боевика пикантности сюжету придала шведская принцесса Тильда, которая пообещала главному герою… кое-что действительно интимное. В “Кингсман: Золотое кольцо” в VIP-кинотеатрах “добавить перца” решился сам сэр Элтон Джон. Он снялся в небольшом эпизоде фильма, который очень двояко восприняли его коллеги и фанаты.

В шпионском боевике Элтон Джон играет сам себя. Популярный музыкант оказывается похищен злодейкой Поппи и заключен ею в особняке. Тут он коротает долгие вечера, развлекая случайных гостей девушки своими лучшими хитами.

Не хочется разрушать интригу, но зрители увидят певца в совершенно неожиданном образе: в разноцветных перьях, на каблуках, отчаянно мутузящего неприятелей ногами. Подобный эпизод вызвал двоякие ощущения у фанатов: кто-то посчитал такую роль унизительной, а кто-то искренне посмеялся над разносторонностью таланта музыканта.

Мнение певца

Сам певец рассказывает, что должен был появиться еще в первой части шпионского боевика. По словам сэра Элтона, предложение принять участие в съемках поступило ему еще в 2014 году, когда кинолента была на стадии производства. Тогда “звездный” музыкант ответил отказом, о чем впоследствии пожалел.

“Я отвергнул предложение. Но затем посмотрел фильм и подумал: “Я хочу в нем быть!”. Поэтому, когда меня позвали сняться во второй части, я, не мешкая, согласился”, - поделился исполнитель.

Элтон Джон также признается, что это решение ему помог принять сам Колин Ферт. Актер написал музыканту личное письмо после его первого отказа, попросив все же еще раз обдумать это предложение - возможно, для сотрудничества во второй части. Очевидно, именно слова Ферта сподвигли сэра Элтона посмотреть “Кингсман”.

На вопросы о своей специфической комедийной роли в камео музыкант отвечает кратко:

“Мне было легко и весело. Это все, что я могу сказать”.

Комментарий коллег

Напарница Элтона Джона по съемочной площадке - Джулианна Мур - в восторге от своего нового коллеги. Так как персонаж актрисы мысленно “застрял” в 70-х годах, она была рада, что именно идол той эпохи составил ей компанию.

“Я в восторге от человека, которого похитила Поппи. Это же Элтон Джон! “Звезда” той самой сумасшедшей эпохи с яркими костюмами и огромными туфлями. Он идеально вписался в нашу концепцию”, - говорит Мур.

Режиссер киноленты Мэттью Вон утверждает, что музыкант быстро вжился в роль и чувствовал себя в ней более, чем комфортно:

“Он - весьма серьезный человек. Но сам себя никогда не воспринимает себя всерьез. Это же именно то, что нужно для атмосферы “Кингсман”. Я понял: нужно сделать так, чтобы он злился и громко вопил, а потом мощными ударами раскидал всех вокруг”.

Вам уже не терпится узнать, что же произошло в эпизоде с участием Элтона Джона? Ради этого стоит посмотреть весь фильм.

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