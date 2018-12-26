Европейское образование для украинцев: нюансы поступления Сотни и тысячи украинских студентов едут поступать в Европу. Сейчас представлено большое разнообразие специальностей и стран, которые готовы принять на бесплатное обучение иностранцев. Намереваясь, подать документы в вузы Германии или Австрии, важно изучить нюансы поступления на конкретные специализации.

В Австрии очень популярны художественные направления, правовые и точные науки. Если вы сильны в этом или хотите расти в какой-то области науки, воспользуйтесь случаем. Австрийский диплом об окончании высшего образования поспособствует профессиональному росту на европейском уровне.

Поэтому, чтобы добиться чего-то в жизни, получить высокооплачиваемую работу в одной из корпораций стран ЕС и жить активно, езжайте учиться за границу. Там у будет море возможностей, которые сыграют большую роль в становлении вас как личности.

Как поступить в Австрию украинцу

Подавать документы на обучение можно на школьное и высшее образование. Выбирайте понравившийся университет в одной из провинций Австрии: Зальцбург, Каринтия, Штирия, Бургенланд, Форарльберг, Тироль, Верхняя Австрия, Нижняя Австрия и Вена, и подавайте заявку на поступление.

Поступить в одну из самых безопасных, красивых и комфортных для жизни страну Европы – подарить себе билет в будущее. Престижный диплом и амбиции помогут вам без проблем подниматься по карьерной лестнице.

Правила поступления в австрийские университеты:

1. Документы на поступление можно отправлять на почту или привозите их в вуз лично;

2. Важно получить документальное подтверждение на знание немецкого языка или пройти курс обучения немецкому;

3. Документы, необходимые для поступления есть в онлайн версии на сайте вуза;

4. Для поступления на медицинский факультет, нужно закончить один курс университета, и предоставить вузу документальное подтверждение.

Особенности поступления в немецкие университеты

Германия предлагает уникальные методики обучения, возможность бесплатного образования и последующего трудоустройства. От поступающих требуется:

1. Хорошо знать немецкий язык на уровне В1-В2. Этот факт вы можете подтвердить только сертификатом Goethe-Institute или TestDAF. Бумага прикладывается к документации для поступления;

2. Украинцы и другие иностранцы должны пройти обучение в подготовительном колледже или университете. Это займет один год после окончания 11 классов. Но, в отличие от Австрии, здесь вам не дают гарантий последующего зачисления на программу бакалавра;

3. Государственные вузы принимают студентов на бесплатное обучение, но там обязательные административные взносы в 300 евро. В стоимость входит проездной билет, проживание, библиотека и прочие блага для комфортного проживания и обучения.

Если вы заинтересованы, и хотите воспользоваться таким шансом, подавайте документы в понравившийся университет Австрии или Германии. Все они предлагают достойные условия обучения, привилегии для старательных студентов, возможность свободного графика и много чего другого.

Источник: https://dyvys.org/ru/stati/navchannya-za-frejdom-yak-otrimati-vishhu-osvitu-v-avstriyi/

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