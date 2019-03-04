Факторы, влияющие на эффективное заживление ран Рана — травма кожного покрова тела или/и слизистых оболочек. Клиническую картину оценивают в зависимости от характера повреждения: размеров, глубины, появления сосудистой дисфункции, нарушения целостности нервов, костей, внутренних органов.

Основные клинические признаки:

● Болевые ощущения. ● Кровопотери. ● Расхождение краев (зияние).

При грамотной и своевременной обработке, заживление ран происходит без осложнений и в короткие сроки.

Виды ран

По характеру и причинам появления, в медицине различают:

● Резаные раны — появляются в результате влияния острых предметов (это может быть нож, бритва). Края повреждения ровные, гладкие, расходятся, глубина поверхностная.

● Рубленые раны от острых и тяжелых предметов. Признаки схожи с резаными повреждениями, но глубина существенно больше. При сильном воздействии могут быть повреждены мышцы и сухожилия, органы, кости.

● Колотые раны — возникают из-за поражения тканей длинными острыми или тонкими изделиями (нож, шило, спица). Это опасные раны, так как точечные повреждения могут проникать во внутренние органы.

● Ушибы — раны, возникающие от тупых предметов (например, бутылки или палки), повреждающих ткани. Вследствие этого область повреждения становятся размятой, пропитанной кровью, от чего приобретает темный цвет, обычно не кровоточит.

● Рваные раны — ткань повреждается острыми предметами при оказании давления. Края хаотичные, кровоточат.

● Отравленные раны — проникновение в слои эпидермиса ядовитых веществ.

● Огнестрельные раны — попадание снаряда вглубь кожных покровов вызывает раневой процесс.

Какие факторы влияют на процесс заживления ран

Своевременное устранение причин, препятствующих заживлению ран, обеспечивает эффективное лечение. Кроме того, на состояние повреждений влияют не только локальные факторы, но и общее состояние пациента. Поэтому к вопросу оздоровления следует подходить комплексно.

Локальные факторы, влияющие на заживление раны:

● Попадание вредоносных бактерий. ● Развитие некроза, покрытие фибрином. ● Попадание инфекции. ● Плохое кровоснабжение. ● Некачественная гигиена раны. ● Ограниченное поступление кислорода к повреждению

Системные факторы, влияющие на заживление:

● Сердечно-сосудистые заболевания. ● Диабет. ● Прием стероидов. ● Авитаминоз и неполноценное питание. ● Слабый иммунитет. ● Низкое или высокое давление. ● Курение.

Методы лечения

Прежде всего, рану следует промыть и обеззаразить. Одним из наиболее часто применяемых методов консервативного лечения станет наложение повязки с ранозаживляющими средствами, такими как Бепантен плюс спрей, исключающий контакт с поврежденной поверхностью. Кроме того, препарат является мягким антисептиком с провитамином B5 в составе, обеспечивающим быстрое заживление тканей.

Однако тактика лечения зависит от глубины и площади полученного ранения. Когда речь идет о глубоких рваных, рубленых, огнестрельных и других повреждениях, при которых жизнь пациента в опасности, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

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