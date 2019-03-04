Факторы, влияющие на эффективное заживление ран

Основные клинические признаки:
● Болевые ощущения.
● Кровопотери.
● Расхождение краев (зияние).
При грамотной и своевременной обработке, заживление ран происходит без осложнений и в короткие сроки.
По характеру и причинам появления, в медицине различают:
● Резаные раны — появляются в результате влияния острых предметов (это может быть нож, бритва). Края повреждения ровные, гладкие, расходятся, глубина поверхностная.
● Рубленые раны от острых и тяжелых предметов. Признаки схожи с резаными повреждениями, но глубина существенно больше. При сильном воздействии могут быть повреждены мышцы и сухожилия, органы, кости.
● Колотые раны — возникают из-за поражения тканей длинными острыми или тонкими изделиями (нож, шило, спица). Это опасные раны, так как точечные повреждения могут проникать во внутренние органы.
● Ушибы — раны, возникающие от тупых предметов (например, бутылки или палки), повреждающих ткани. Вследствие этого область повреждения становятся размятой, пропитанной кровью, от чего приобретает темный цвет, обычно не кровоточит.
● Рваные раны — ткань повреждается острыми предметами при оказании давления. Края хаотичные, кровоточат.
● Отравленные раны — проникновение в слои эпидермиса ядовитых веществ.
● Огнестрельные раны — попадание снаряда вглубь кожных покровов вызывает раневой процесс.
Своевременное устранение причин, препятствующих заживлению ран, обеспечивает эффективное лечение. Кроме того, на состояние повреждений влияют не только локальные факторы, но и общее состояние пациента. Поэтому к вопросу оздоровления следует подходить комплексно.
Локальные факторы, влияющие на заживление раны:
● Попадание вредоносных бактерий.
● Развитие некроза, покрытие фибрином.
● Попадание инфекции.
● Плохое кровоснабжение.
● Некачественная гигиена раны.
● Ограниченное поступление кислорода к повреждению
Системные факторы, влияющие на заживление:
● Сердечно-сосудистые заболевания.
● Диабет.
● Прием стероидов.
● Авитаминоз и неполноценное питание.
● Слабый иммунитет.
● Низкое или высокое давление.
● Курение.
Прежде всего, рану следует промыть и обеззаразить. Одним из наиболее часто применяемых методов консервативного лечения станет наложение повязки с ранозаживляющими средствами, такими как Бепантен плюс спрей, исключающий контакт с поврежденной поверхностью. Кроме того, препарат является мягким антисептиком с провитамином B5 в составе, обеспечивающим быстрое заживление тканей.
Однако тактика лечения зависит от глубины и площади полученного ранения. Когда речь идет о глубоких рваных, рубленых, огнестрельных и других повреждениях, при которых жизнь пациента в опасности, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
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