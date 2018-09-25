Французские огороды - интересная идея для дачников Французские огороды появились во времена правления Людовика XIV и остаются актуальными и по сей день. И это не удивительно, поскольку они объединяют в себе элегантность, эстетичность, красоту, чистоту и порядок.

Создание французского огорода требует воплощения элементов ландшафтного дизайна, планировка заключатся в четкости линий и форм, обычно грядки представляют собой прямоугольник или же круг, разделенный на четное количество частей (в основном 4), при помощи декоративного оформления, в классическом варианте в центре устанавливается скульптура, фонтан или другие декоративные элементы.

Грядки могут располагаться на уровне земли просто отделяясь ограждениями, или быть на возвышенности в 20-30 см над уровнем земли, каждый выбирает для себя более приемлемый вариант. Создание такого огорода потребует определенных усилий, но результат будет вас радовать долгое время и требовать меньших усилий в уходе за обычными грядками, к тому же это отличное архитектурное решение для украшения вашего сада.

Важным атрибутом такого огорода являются вертикальные акценты такие как кустарники декоративных растений или ягодные, стены и арки, декорированные вьющимися растениями (цветами, овощами, бобовыми или даже кукурузой) также вертикальными акцентами могут служить карликовые деревья.

Для создания французского огорода необходимо для начала выбрать территорию, она должна быть по возможности ровной, хорошо освещенной и необходим источник водоснабжения для полива растений. Желательно разместить грядки в центральной части. Во время создания огорода необходимо выделить грядку визуально, после чего окружить ее бордюром или выставить ограждения.

Второй момент на который стоит обратить внимание при создании французского огорода – это виды растений, которые вы планируете выращивать, а также вид почвы который имеется, способ обработки растений (вручную или при помощи какой-либо техники) от этого будет зависеть ширина дорожек, которые вы будете проектировать. Так же необходимо предусмотреть расположение выбранных вами растений, поскольку цвета и формы должны гармонично объединяться, образуя одну цельную картину. Очень колоритно выглядят разные виды салатов.

Третий аспект, который необходимо предусмотреть это время цветения, роста и сбора урожая, размер наземной части, отношение к свету и ветру. Также стоит разделить на разные грядки многолетние и однолетние растения, поскольку во время высаживания однолетних культур можно повредить корневую систему первых.

Помимо растений еще необходимо уделить внимание декоративным элементам, для этого можно использовать небольшие скульптуры, фонтаны, материалы для дорожек (на них мало обращают внимание, но когда их нет - это заметно). Скамейки, арки или же просто установленные правильно подобранные садовые фонарики в вечернее время будут радовать вас.

Создавая французский огород полагайтесь на свои вкусы и предпочтения, в таком случае результаты вашей работы будут действительно долго радовать вас, выполняя не только функцию огорода, но и место для отдыха и свободного времяпрепровождения.

Источник: http://moisad.fun/tsvetochno-ovoshhnoe-sosedstvo/

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