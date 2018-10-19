Где взять займ безработному? 100% одобрение заявки в МайВаллет Одной из основных причин, почему банки отказывают в кредите - неофициальная трудоустроенность или еще хуже безработность. Кроме этого банки вправе отказать если человек: имеет низкий доход, не имеет собственной недвижимости, имеет плохую кредитную историю и много других вариантов. Но если деньги нужны срочно, что же делать в таких ситуациях?

Конечно, вариант с оформлением кредита в банке можно рассмотреть, но если Вы готовы выстоять в очереди, предоставить имеющиеся справки и многое другое, а потом узнать о том, что банк отказал в займе - пожалуйста. Все дело в том, что банк отказывает заемщикам, которые не официально устроены на работу. В таком случае банк не имеет никаких гарантий того, что заемщик вернет долг. Взять кредит безработному можно, но только в том случае, если клиент уже брал в этой же компании кредит и предъявля все необходимые документы о трудоустройстве и доходах. И то, такая система будет действовать если клиенту нужно оформить товар в рассрочку на сумму до 5 000 гривен.

Но есть вариант, который не такой сложный и при этом с большой вероятностью можно получить одобрение на заявку.

Получить онлайн-кредит безработному

Кроме банковских учреждений есть и другие сервисы, где можно оформить и получить займ:

• Ломбарды - такой способ будет не совсем удобен и если человеку нужны срочно деньги ему необходимо будет сдавать под заставу свои ценные вещи. Вещей жалко и к тому же их стоимость будет недооцененной по сравнению с рыночными ценами;

• Одолжить деньги у родственников или знакомых - такой способ тоже не очень подходит из за того, что необходимой суммы может не оказаться даже у них.

• Онлайн-кредитование - отличный способ получить деньги в долг за очень короткий период. Такие сервисы на сегодняшний день очень популярны на территории Украины ведь они предлагают очень выгодные условия для заемщиков.

Одним из самых популярных сервисов есть MyWallet, здесь могут получить кредит онлайн абсолютно все категории граждан достигшие 18-ти лет, безработные и не официально работающие.

Преимущество микрокредитной организации МайВаллет

Вот основные преимущества сервиса MyWallet перед любым банком:

• Минимальный возраст клиента может быть от 18-ти лет;

• Не нужны никакие справки о доходах и официальном трудоустройстве, только паспорт гражданина Украины и код ИНН;

• Низкая процентная ставка - всем новым клиентам 0,01% в сутки;

• Есть возможность продлить займ, но перед этим выплатить процентную ставку, а потом можно выплачивать и “тело” кредита;

• Можно не предъявлять выписку с кредитной историей, но если такова имеется - это будет плюсом к быстрому одобрению заявки;

Также клиенту не требуется объяснений на какие нужны необходим микрокредит.

Как получить необходимую сумму в Май Валлет?

Для того, чтобы получить необходимую сумму без справки о доходах и трудоустройстве в МайВаллет, необходимо зайти на сайт MyWallet и пройти регистрацию, а затем в личном кабинете указать паспортные данные, код ИНН и номер банковской карты, на которую и придет необходимая сумма. После заполнения заявки клиенту необходимо указать сумму кредита и период на который он его берет. После всех шагов нужно нажать кнопку “Получить кредит” и подождать 20-30 минут пока работник сервиса рассмотрит заявление. Если все указано верно и у сервиса нету вопросов, то указанная ранее сумма сразу придет на карту клиенту.

Сервис МайВаллет дает возможность клиентам получить кредит быстро, без суеты и сбора различный справок всего за 20 минут не выходя из дома.

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