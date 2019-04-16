Где заказать организацию детских праздников? Подготовка детского праздника требует учёта большого количества нюансов. Дети капризны и обращают внимание на любые детали. Одна мелочь может привести к восторгу, а другая расстроить, из-за чего торжество будет полностью испорчено.

Родителям не так просто придумать интересное и увлекательное развлечение. Все связано с банальным отсутствием опыта. Не зря сегодня популярна профессия аниматоров. Это своеобразные актёры, которые умеют веселить детей и работают по заранее подготовленному плану.

Заказать организацию детских праздников можно у специализированных ивент-компаний. Другие предложения можно встретить от частных специалистов. Однако всегда лучше работать с профилированной организацией. Это дает заказчику гарантию того, что он получит то, на что рассчитывает.

Почему выгодно организовывать платные праздники?

Родители смогут освободить себя от множества проблем:

• Менеджер мероприятия займётся поиском подходящего помещения. Это будет не пустой ресторан или дешёвый кафетерий, а место, в котором детям будет уютно, весело и комфортно.

• Организатор праздника найдёт фотографа и других специалистов. Это касается ди-джея, звукорежиссера, официантов, поваров и непосредственно самих аниматоров. При желании можно вовсе организовать свою кухню и сделать праздник не в помещении, а на открытом воздухе.

• С родителями оговаривается план проведения праздника. Это касается отдельных частей и времени. Продумывается система конкурсов, а также подарки, которые рассчитаны индивидуально под каждого ребёнка.

• Компания составляет прайс-лист и подробный бюджет. Это значит, что родителям не придётся платить дополнительные деньги, если что-то пойдёт не так. Одновременно профессионал продумывает запасной план мероприятия, если сломается машина или из строя выйдет аппаратура.

Почему не стоит работать с частником?

Основу объявлений составляют предложения частных лиц. Это якобы профессиональные аниматоры, которые готовы организовать детский праздник по высшему классу. На деле все обстоит гораздо прозаичнее. Это лишь рядовые пользователи, которые полагают, что подготовка детских развлечений – это сущий пустяк.

Родители рискуют заплатить деньги и столкнуться со следующими трудностями:

• Организатору может попросту не хватить обозначенной суммы. Как правило, частники запрашивают минимальные деньги и забирают их сразу. В результате дети не получают никакого удовольствия, никаких подарков и развлечений.

• План мероприятия может попросту разрушиться. Дилетанты не готовы к тому, что ребёнок может заплакать или ему станет плохо. Кроме того, нужно учитывать, что должна быть проверена аппаратура и грамотно составлен плейлист, который должен устраивать не только виновника торжества, но и его гостей.

Как сэкономить на организации праздника?

Позволить себе пышное торжество в честь дня рождения ребёнка может не каждый. Нужно понимать, что услуги агентств предоставляются часто по необоснованной наценке. Сократить затраты можно за счет того, что решить часть вопросов самостоятельно.

Если предполагается доставка гостей на загородную базу, можно нанять отдельный пассажирский автобус. Такая услуга обойдётся не слишком дорого. Главное, что в профессиональных компаниях прокат реализуется согласно правилам и технике безопасности.

Оборудование легко взять в аренду. Благо, для детского праздника не понадобится мощный аппарат. Достаточно одной концертной колонки и ноутбука, который станет пультом управления.

Атрибуты и подарки можно закупить заранее. Делать это лучше в специализированных онлайн-маркетах. Сэкономить ещё больше можно, если заказывать с товары с сайтов китайских онлайн-салонов. Это поможет закупить различные подарки, костюмы и украшения за копейки.

Получить определённую скидку можно, если заказать организацию праздника заранее. Агентство готово таким клиентам давать значительную скидку при внесении небольшой предоплаты.

Как ориентироваться среди компаний?

Сайт RIA.COM станет для заказчика своеобразным ориентиром. Здесь можно подобрать исполнителей по рейтингу и опыту. Кроме того, можно связаться с представителем или напрямую со специалистом и обсудить все вопросы.

Доверять только цене не стоит. Даже если тамада предлагает свои услуги по большой наценки, это не значит, что он или она профессионал. Вероятно, это дилетант, который ориентирован на новичков. Многие переплачивают огромные деньги и получают сервис низкого или в лучшем случае среднего уровня.

Поискать отзывы можно в социальных сетях. Это касается главным образом тематических групп, где родители делятся отзывами о мастерах своего дела и дают полезные советы.

®