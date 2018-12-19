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Сегодня 14:0114

Гироборд - идеальный транспорт или дань моде?

Слышали ли вы о таком виде электротранспорта как гироборд? Такая техника недавно была чем то необычным для многих людей, но сегодня увидеть гироборд на улице можно очень часто.

Этот вид транспорта уже был признан молодежью, но подойдет ли он в качестве полноценного транспортного средства? Сегодня мы постараемся ответить на этот популярный вопрос.

Технические характеристики

Гироборд представляет собой конструкцию, которая состоит из таких деталей:

● Колесная база, она также может иметь название - платформа

● Колеса определенного диаметра

● Гироскоп, который делает возможным движение

● Электродвигатели на каждом колесе

● Аккумулятор

Каждая из вышеперечисленных деталей, за исключением гироскопа, могут меняться в зависимости от модели устройства. Их показатели учитываются при выборе устройства под условия использования и основываясь на собственных предпочтениях.

Стоит ли учитывать дизайн?

Важность дизайна гироборда при его покупке многие считают второстепенной, ведь этот пункт является индивидуальным. Все же стоит отметить малоизвестную тенденцию, которая гласит, что чем лучше дизайн и чем больше денег компания вкладывает в него - тем лучше общее качество конструкции. Это подтвержденная на практике информация, поэтому рекомендовано учитывать ее при покупке. Если вам необходим максимально практичный вариант, то выбирайте темные расцветки, на которых грязь и пыль будет видна в меньшей степени.

Дополнительные возможности

Универсальность такого транспортного средства как гироборд дополняется возможностью его использования в любое время суток и при любой погоде. Этому способствует наличие полной защиты от попадания внутрь конструкции влаги и пыли, что позволяет использовать конструкцию в дождь или после дождя. Также отмечается наличие фар, работа которых позволяет использовать гироборд в ночное время.

Специализированный магазин

Покупка электротранспорта, а также гироборда, должна выполнятся исключительно в специализированных магазинах. Прекрасный гиробордвы можете приобрести в специализированном магазине электротранспорта Ховерборд. Покупка техники в магазине Ховерборд даст вам следующие преимущества:

● Отличное качество техники

● Исключительно оригинальный электротранспорт от лучших производителей мира

● Гарантия от производителя

Консультант магазина поможет вам сделать правильный выбор относительно ваших предпочтений и условий использования гироборда.

Основное использование

Зачастую гироборды используются молодым поколением для прогулок и развлечений, но данный вид техники может заменить вам полноценный транспорт. Ярким примером тому ситуация за рубежом, где гироборды используют для дороги на работу или в качестве основного транспорта для курьеров. Это позволит исключить многочасовое простаивание в пробке, что тратит ваши нервы и силы. В результате тот же путь гироборд позволяет преодолеть быстрее, по сравнению с общественным транспортом или автомобилем. 

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