Как найти работу в Литве - рекомендации и советы Украинцы среди стран, куда можно уехать на работу без знания языка хотя бы на первых порах, часто рассматривают Литву в надежде на то, что там прекрасно понимают русскоговорящих.

Но рассчитывать на это особо не стоит - к русскому языку литовцы - в силу исторической памяти - относятся достаточно плохо. Поэтому лучше вооружиться хотя бы минимальными знаниями литовского (в идеале) или английского. В остальном, страна весьма благоприятна к заробитчанам. Экономика показывает достаточно высокий как для Европы уровень развития. Там действуют высокие социальные гарантии. А с 2015 года, когда страна перешла на евро, многие предприятия потеряли свою рентабельность, выросла инфляция и почти треть работоспособного населения в поисках лучших условий жизни переехали в более развитые страны ЕС, Литва стала очень френдли к работникам из других стран.





Работа в Литве для украинцев: вакансии

Работу в Литве для украинцев можно найти тремя способами:

• через друзей/знакомых - чужой опыт в этом деле играет важную роль. Вы напрямую можете узнать о всех особенностях, тонкостях, нюансах, а, возможно, даже свободных местах. Как решить вопрос с жильем, как отстоять выгодные условия труда;

• с помощью специальных посреднических агентств, которые помогают с поиском места работы и оформлением необходимых документов. Здесь важно выбирать проверенные, чтобы не попасть на мошенников, которые деньги с вас возьмут, а гарантий трудоустройства не предоставят;

• с помощью сайта для поиска работы за рубежом workmarket.eu - он дает наиболее полную картину в сфере занятости в той или иной стране. Какую сегодня работу в Прибалтике для украинцев предлагают. Особенность ресурса в том, что, кроме списка вакансий, дается ее полное описание вплоть до особенностей работы, количество часов, выходных, оплаты, не/предоставлении жилья и т.д. И предоставляется возможность прямого контактирования с агентом или людьми, отвечающими за размещение объявления.

Работа в Литве - в силу несовершенства законодательства может быть легальной или нет. Причем работодателей даже не пугают внушительные штрафы - от трех до 10 тысяч евро за одного рабочего без разрешения на работу в Литве. Приставать ли на такие условия - решайте сами, взвешивайте все за и против. Но в случае несоблюдения закона у вас не будет никаких социальных гарантий. Если вдруг начальник не заплатит - предъявить ему вы ничего не сможете. Но не будем о плохом. Какие же вакансии здесь актуальны.

Эта прибалтийская страна - известный транзитный узел, поэтому работа водителем международником в Литве весьма популярна и хорошо оплачивается. Но для этого надо иметь водительское удостоверение европейского образца категории С и Е и опыт в перевозках не менее трех лет. Тогда можно рассчитывать на оклад от 1500 евро в месяц. Также тут востребованы механики и все специальности, связанные с автотранспортом.

Работа водителем в Литве - не единственная вакантная. Много предложений здесь и в сфере услуг: официанты, бармены, уборщики, грузчики. Предлагают работу в Вильнюсе продавцами-консультантами, менеджерами по продажам. И здесь, конечно, без языка никак.

Женщин принимают на работу домработницами и сиделками, мужчин садовниками или охранниками. Иногда необходим сертификат об окончании медицинских курсов и подтвержденный опыт работы.

Мужчинам часто предлагают работу сварщиками или строительные специальности: каменщики и отделочники. Им платят 1600-1800 евро, штукатурам, малярам, плиточникам немного ниже – от 1400 евро. Подсобные рабочие получают самую низкую зарплату – в районе 800.

Много работы для украинцев и в сфере сельского хозяйства, можно работать в поле, на фермах, заводах, теплицах. Сюда устроиться легче, не имея высокой квалификации. Часто место работы обеспечивается жильем.

Учетом работающих иммигрантов в Литве занимается Биржа труда, здесь ищут вакансии и выдают разрешение на работу, которое нужно получить еще находясь в Украине. Претендуют на него в первую очередь жители Евросоюза, но и для украинцев рабочих мест предостаточно.

Разрешение на трудоустройство выдается через 60 дней после подачи пакета документов и действует 24 месяца. Когда срок заканчивается, можно продлить срок пребывания в стране в качестве работника. Иногда находиться в Литве можно в качестве сезонного работника, тогда разрешение выдается на год.

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