Как получить ПМЖ на Мальте: все нюансы получения статуса Миграционная программа “ПМЖ Мальты за инвестиции” выдает статус резидента начиная с 2015 года. Соискателю карта ПМЖ выдается на всю жизнь. Malta Residence and Visa Programme имеет множество преимуществ, а также качественный уровень жизни в европейской стране.

Инвестиционная процедура по приобретению постоянного места жительства на острове дает возможно получить статус кандидату с помощью специальных дотаций. ПМЖ на Мальте оформляется в целом около 4-х месяцев, в результате заявитель становится полноправным гражданином Европейского союза.

После того, как ПМЖ будет получен соискателем, он обязан ежегодно, в течении пятилетнего периода подтверждать то,что он соответствует всем условиям процедуры.

Плюсы ПМЖ Мальты

карту постоянного места жительства инвестору выдадут всего в течении 4-6 месяцев; возможность путешествовать по 163-м государствам мира без визовых границ; никаких возможных рисков благодаря государственному контролю за миграционной программой; закон не требует обязательного проживания на территории Мальтийского острова обладателю ПМЖ; каждый соискатель может выбрать один из нескольких вариантов для инвестирования средств в экономику страны; постоянное место жительства позволено оформить не только главному кандидату, но и его супруге\у и детям; выгодная система налогового планирования: на Мальте не облагается налоговыми сборами все имущество, которое находится вне территории острова; возможность оформить налоговое резидентство на Мальте.

Какие шаги нужно сделать для получения карты ПМЖ на Мальте

Шаг 1. Подписывается контракт о сотрудничестве с лицензирующим партнером миграционной процедуры;

Шаг 2. Подготавливается весь пакет необходимой документации, вносится первая предоплата в размере 5.5 тысяч евро;

Шаг 3. Властями рассматривается заявка на постоянное место жительства выносится положительное решение. После этого требуется внести вторую часть государственной пошлины в размере 24.5 тысяч евро;

Шаг 4. Личный приезд на остров, выдается сертификат о резидентстве. Совершается выполнение финансовых требования инвестиционной программы.

6 основных требований к заявителю на ПМЖ Мальты

возраст инвестора - не менее 18-ти лет; чистая полицейская истории (неимение арестов и судимостей); обладание идеальной бизнес-репутацией; отсутствие санкций на въезды на территорию любого государства; наличие сертификата, который свидетельствует об отличном состоянии здоровья, без опасных заболеваний; ежегодная прибыль должна равняться 100 тысячам евро.

Способы, благодаря которым можно получить ПМЖ

• выкуп и личное пользование недвижимым имуществом на территории острова. Главное условие - чтобы стоимость недвижимости была не менее 270 тысяч евро;

• покупка государственных бондов на сумму не ниже 250 тысяч евро. На ценные бумаги установлен процент прибыли, так что с каждым годом у владельца будет прирост дополнительного дохода;

• обязательное наличие сбережений за пределами Мальтийского острова, а также активы на банковском счету на Мальте;

• дополнительный взнос в виде национальной пошлины за соискателя и членов семьи - по 30 тысяч евро.

Перечень необходимых документов

заполненное правильно прошение на ПМЖ; рекомендации от представителей программы; ксерокопии документов, которые подтверждают личность; свидетельство о прохождении теста на благонадежность; свидетельство о рождении детей; свидетельство о бракосочетании; выписка из банка о сведениях про состояние счета.

Источник: https://migrgroup.com/programma-rezidentstva-malty/

®