Как получить ПМЖ на Мальте: все нюансы получения статуса

Инвестиционная процедура по приобретению постоянного места жительства на острове дает возможно получить статус кандидату с помощью специальных дотаций. ПМЖ на Мальте оформляется в целом около 4-х месяцев, в результате заявитель становится полноправным гражданином Европейского союза.
После того, как ПМЖ будет получен соискателем, он обязан ежегодно, в течении пятилетнего периода подтверждать то,что он соответствует всем условиям процедуры.
карту постоянного места жительства инвестору выдадут всего в течении 4-6 месяцев;
возможность путешествовать по 163-м государствам мира без визовых границ;
никаких возможных рисков благодаря государственному контролю за миграционной программой;
закон не требует обязательного проживания на территории Мальтийского острова обладателю ПМЖ;
каждый соискатель может выбрать один из нескольких вариантов для инвестирования средств в экономику страны;
постоянное место жительства позволено оформить не только главному кандидату, но и его супруге\у и детям;
выгодная система налогового планирования: на Мальте не облагается налоговыми сборами все имущество, которое находится вне территории острова;
возможность оформить налоговое резидентство на Мальте.
Шаг 1. Подписывается контракт о сотрудничестве с лицензирующим партнером миграционной процедуры;
Шаг 2. Подготавливается весь пакет необходимой документации, вносится первая предоплата в размере 5.5 тысяч евро;
Шаг 3. Властями рассматривается заявка на постоянное место жительства выносится положительное решение. После этого требуется внести вторую часть государственной пошлины в размере 24.5 тысяч евро;
Шаг 4. Личный приезд на остров, выдается сертификат о резидентстве. Совершается выполнение финансовых требования инвестиционной программы.
возраст инвестора - не менее 18-ти лет;
чистая полицейская истории (неимение арестов и судимостей);
обладание идеальной бизнес-репутацией;
отсутствие санкций на въезды на территорию любого государства;
наличие сертификата, который свидетельствует об отличном состоянии здоровья, без опасных заболеваний;
ежегодная прибыль должна равняться 100 тысячам евро.
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• выкуп и личное пользование недвижимым имуществом на территории острова. Главное условие - чтобы стоимость недвижимости была не менее 270 тысяч евро;
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• покупка государственных бондов на сумму не ниже 250 тысяч евро. На ценные бумаги установлен процент прибыли, так что с каждым годом у владельца будет прирост дополнительного дохода;
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• обязательное наличие сбережений за пределами Мальтийского острова, а также активы на банковском счету на Мальте;
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• дополнительный взнос в виде национальной пошлины за соискателя и членов семьи - по 30 тысяч евро.
заполненное правильно прошение на ПМЖ;
рекомендации от представителей программы;
ксерокопии документов, которые подтверждают личность;
свидетельство о прохождении теста на благонадежность;
свидетельство о рождении детей;
свидетельство о бракосочетании;
выписка из банка о сведениях про состояние счета.
Источник: https://migrgroup.com/programma-rezidentstva-malty/
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