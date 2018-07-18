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Как получить ПМЖ на Мальте: все нюансы получения статуса

Миграционная программа “ПМЖ Мальты за инвестиции” выдает статус резидента начиная с 2015 года. Соискателю карта ПМЖ выдается на всю жизнь. Malta Residence and Visa Programme имеет множество преимуществ, а также качественный уровень жизни в европейской стране.

ПМЖ на Мальте

Инвестиционная процедура по приобретению постоянного места жительства на острове дает возможно получить статус кандидату с помощью специальных дотаций. ПМЖ на Мальте оформляется в целом около 4-х месяцев, в результате заявитель становится полноправным гражданином Европейского союза.

После того, как ПМЖ будет получен соискателем, он обязан ежегодно, в течении пятилетнего периода подтверждать то,что он соответствует всем условиям процедуры.

Плюсы ПМЖ Мальты

  1. карту постоянного места жительства инвестору выдадут всего в течении 4-6 месяцев;

  2. возможность путешествовать по 163-м государствам мира без визовых границ;

  3. никаких возможных рисков благодаря государственному контролю за миграционной программой;

  4. закон не требует обязательного проживания на территории Мальтийского острова обладателю ПМЖ;

  5. каждый соискатель может выбрать один из нескольких вариантов для инвестирования средств в экономику страны;

  6. постоянное место жительства позволено оформить не только главному кандидату, но и его супруге\у и детям;

  7. выгодная система налогового планирования: на Мальте не облагается налоговыми сборами все имущество, которое находится вне территории острова;

  8. возможность оформить налоговое резидентство на Мальте.

Какие шаги нужно сделать для получения карты ПМЖ на Мальте

  • Шаг 1. Подписывается контракт о сотрудничестве с лицензирующим партнером миграционной процедуры;

  • Шаг 2. Подготавливается весь пакет необходимой документации, вносится первая предоплата в размере 5.5 тысяч евро;

  • Шаг 3. Властями рассматривается заявка на постоянное место жительства выносится положительное решение. После этого требуется внести вторую часть государственной пошлины в размере 24.5 тысяч евро;

  • Шаг 4. Личный приезд на остров, выдается сертификат о резидентстве. Совершается выполнение финансовых требования инвестиционной программы.

6 основных требований к заявителю на ПМЖ Мальты

  1. возраст инвестора - не менее 18-ти лет;

  2. чистая полицейская истории (неимение арестов и судимостей);

  3. обладание идеальной бизнес-репутацией;

  4. отсутствие санкций на въезды на территорию любого государства;

  5. наличие сертификата, который свидетельствует об отличном состоянии здоровья, без опасных заболеваний;

  6. ежегодная прибыль должна равняться 100 тысячам евро.

Способы, благодаря которым можно получить ПМЖ

  • • выкуп и личное пользование недвижимым имуществом на территории острова. Главное условие - чтобы стоимость недвижимости была не менее 270 тысяч евро;

  • • покупка государственных бондов на сумму не ниже 250 тысяч евро. На ценные бумаги установлен процент прибыли, так что с каждым годом у владельца будет прирост дополнительного дохода;

  • • обязательное наличие сбережений за пределами Мальтийского острова, а также активы на банковском счету на Мальте;

  • • дополнительный взнос в виде национальной пошлины за соискателя и членов семьи - по 30 тысяч евро.

Перечень необходимых документов

  1. заполненное правильно прошение на ПМЖ;

  2. рекомендации от представителей программы;

  3. ксерокопии документов, которые подтверждают личность;

  4. свидетельство о прохождении теста на благонадежность;

  5. свидетельство о рождении детей;

  6. свидетельство о бракосочетании;

  7. выписка из банка о сведениях про состояние счета.

Источник: https://migrgroup.com/programma-rezidentstva-malty/ 

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