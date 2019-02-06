Как правильно сеять семена овощей на рассаду

При выращивании овощей многие огородники, пытаясь ускорить сроки их созревания, используют метод раннего высева семян на рассаду. Но, поскольку, этот процесс довольно трудоёмкий, не всем удаётся достичь в нём успеха. Поэтому дальше будут несколько советов, которые помогут в выращивании рассады.
Для хорошей рассады, нужно иметь хороший посадочный материал. Чтобы правильно выбрать семена овощей для посадки, очень важно обратить внимание на несколько моментов:
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• срок годности (его указывают на упаковке);
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• сорт (подойдёт ли он для выращивания в открытом грунте);
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• имидж продавца (желательно, чтобы это была известная, проверенная марка).
Кроме этого, при покупке семян не стоит стесняться их понюхать. Аромат должен быть свежим и приятным, а цвет – естественным, без серости и других видоизменений.
Конечно, покупая семена в интернете, за все эти нюансы отвечает продавец. Вам же обязаны предоставить возможность узнать подробнее на сайте с товарами всё что нужно о, выбранном продукте.
Для высева рассады можно приобрести специальные ящики с подогревом. А если такой возможности нет, то используем любые ёмкости (размер зависит от количества рассады) и обязательно с отверстиями для дренажа. Но, хочу заметить, что не всем видам растений они подойдут. Есть культуры (тыква, арбуз, огурец и т.д.) у которых корневая система очень нежная и хрупкая. Поэтому для их высева стоит поискать отдельные контейнеры. Для этих целей можно использовать обычные бумажные или пластиковые стаканы, которые есть в продаже, а можно их сделать собственноручно.
Заготовку земли для раннего посева семян стоит сделать заблаговременно, с осени, предварительно поддав ее стерилизации. На деле это выглядит так:
Но есть и другой вариант – купить готовую смесь, засыпать в ящики и приступать к посеву.
Высев посадочного материала нужно делать в прогретую и хорошо политую землю. Семена покрупнее после высева нужно немножко прикрыть землёй. Мелкие, для равномерного высева, стоит размешать с песком, а после посева не присыпать. Дальше каждую рассаду маркируем (следует указать название растения, его сорт, дату посадки), укрываем прозрачной плёнкой (так легче сохранить нужную температуру и избежать заливания) и ставим на хорошо освещаемое место. При этом, заботимся об обеспечении растениям дополнительной подсветки. Световой день должен быть не менее 15 часов, а температура не менее 20 градусов.
Когда рассада даст дружные всходы – плёнку нужно снять и начать полив, регулируя его по мере подсыхания почвы. Но не заливать. Воду следует брать тёплую, отстоянную, а в качестве поливалки лучше всего использовать пульверизатор с мелким рассевом.
Перед высадкой рассады в открытый грунт её нужно закалить – постепенно продлевая время её пребывания на улице.
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