Как в Сумах водители готовят автомобиль к зиме Синоптики прогнозируют этой зимой в Сумах довольно большие морозы. Особенно сильными они традиционно будут в январе. В этом месяце термометр опуститься до -20 и ниже градусов по Цельсию. Также холодно будет и в начале февраля. В связи с этим использования автомобилей в этот период будет осложнено.

Особенно это касается отечественных машин. Эксперты советую автовладельцам заранее подготовить авто аккумуляторы к зимним холодам, поскольку именно от их состояния будет зависеть возможность завести автомобиль.

Правильная подготовка акб к зиме состоит из нескольких этапов. Наиболее важным из них является ее правильная зарядка. Дело в том, что при низких температурах аккумулятор быстрее разряжается, особенно если на автомобиле не ездят. Вначале нужно снять аккумулятор с машины, предварительно выключив питания и отсоединив клеммы начиная с минусовой. Далее следует тщательно очистить его корпус от различных загрязнений. Потеки электролита и масла можно убрать раствором нашатырного спирта и соды. Лучше использовать техническую салфетку или чистую хлопчатую тряпочку, а не мочалку. Клеммы также нужно зачистить мелкой наждачной бумагой, убрать с них белый налет. Если в корпусе изделии свинцово-кислотного типа с жидким электролитом есть трещины, его нужно своевременно заменить. Для этого нужно правильно выбрать и купить аккумулятор в Сумах подходящего типа.

Перед началом зарядки с обслуживаемой батареи нужно выкрутить все пробки, проверить уровень электролита. Он должен покрывать пластины минимум на 15 сантиметров. Если его уровень недостаточный, стоит долить дистиллированную воду. Нельзя использовать обычную воду или электролит с другой батареи. Это может вывести устройство из строя. Далее нужно правильно подключить зарядное устройство: красный провод к плюсовой клемме. После окончания цикла подзарядки следует проверить напряжение на клеммах. Оно должно быть не ниже 12,8 Вольт.

Эксперты также советуют автовладельцам из Сум дополнительно утеплить аккумуляторы. Для этого продаются специальные термобоксы. Они изготавливаются из прочной ткани и специального наполнителя, который обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. В результате даже при сильных морозах не будет риска замерзания электролита. Подобная проблема приводит к тому, что пластины могут деформироваться, а если электролит залит под горловину - может лопнуть корпус. Для утепления лучше использовать фабричные термобоксы, поскольку они изготовлены из негорючих материалов, не боятся агрессивных веществ. Не стоит их делать из пенопласта, поскольку он горюч и машина может загореться.

Поскольку в Сумах большинство автовладельцев хранят свои машины на неотапливаемых стоянках, эксперты советуют их демонтировать в случаях неиспользования автомобиля. Аккумулятор лучше на это время занести в теплое помещение, но не стоит хранить его дома. Он выделяет токсические испарения. Некоторые СТО предлагают услуги его хранения. Если авто зимой используется, но редко, то периодически нужно подзаряжать батарею или просто оставлять авто с включенным двигателем на 3000 оборотах на короткое время. Таким образом акб восполнит часть заряда от генератора.

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