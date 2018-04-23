Как выбрать хороший отель в Карпатах Мнение о том, что отдых в Карпатах – это чисто зимний туризм, ошибочно. В этих волшебных по красоте краях для отпуска подойдет абсолютно любой из сезонов.

Поэтому, если не удалось попасть сюда на зимние праздники или в летний период, не расстраивайтесь. Осень и весна в том же Буковеле прекрасны по-своему. Да и цены на жилье будут существенно ниже.

Где остановиться

Дополнительно сэкономить на отеле можно, выбрав местом проживания один из поселков, расположенных совсем рядом со знаменитым курортом:

• Если вы вам импонирует зеленый туризм и «тихая охота» на грибы-ягоды – смело подыскивайте сайт с жильем в Татарове, например, https://koruna.ua/hotel/.

• Вы не готовы совсем уж отказаться от цивилизации? Как золотую середину выбирайте Яремче.

• Поправить здоровье и отдохнуть в атмосфере тихого релакса можно в Микуличине.

• Чтобы полюбоваться старинной архитектурой и организовать потрясающую фотосессию, поселитесь на время отпуска в Ворохте.

• Настоящий гуцульский колорит подарит своим гостям Яблуница.

Цены на жилье

В среднем двухместный номер в комфортном отеле обойдется около 850-1000 гривен в сутки. Это уже включая одноразовое питание (завтрак), парковку и еще ряд услуг. В каждом отеле свой список бонусов. Если комфорт для вас не на первом месте, можно найти и в два раза дешевле. Но в любой из сезонов погода может вдруг стать «нелетной». И если зимой отсутствие снега на горных склонах легко исправить снегометными пушками, то в дождливый день теплого сезона придется остаться в отеле.

Восстанавливаем силы

Не исключено также, что, устав от активной программы, экскурсий и походов, вы захотите день-два релакса. Ведь отпуск – это в первую очередь время для восстановления сил. Поэтому выбирайте отель с дополнительными предложениями и услугами, такими как:

бассейн;

бильярд;

чан;

сауна;

СПА;

массаж;

ароматерапия.

Для большой компании

Если на отдых вы собрались большой компанией или дружным рабочим коллективом, подыщите для проживания отдельный коттедж. Так всем будет комфортнее. Во-первых, вы не увидите посторонних в своем здании. Во-вторых, это еще один хороший вариант сэкономить средства. Важно помнить, что в праздничные периоды (Рождество, майские и т.д.) хорошие отели бронируются за несколько месяцев наперед. Поэтому побеспокойтесь о комфортном жилье для себя и своих близких заблаговременно. К тому же ранее бронирование позволяет сэкономить приличные суммы.

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