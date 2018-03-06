Как выбрать шкатулку в подарок? Шкатулка – это оригинальный и красивый вариант подарка. Такие вещи всегда выглядят дорого и изысканно. Они позволяют погрузиться в атмосферу таинственности, даже сказочности.

Именно поэтому выбирать такие презенты стоит особенно тщательно. Ведь один недостаток или неаккуратное выполнение – и все впечатление от подарка будет разрушено.

Параметры выбора шкатулок

Подобные изделия могут иметь разную форму и дизайн. Выбирать стоит, руководствуясь такими параметрами:

• Материал. Это могут быть дорогие породы дерева, более дешевый и практичный пластик, различные виды металла.

• Качество выполнения. Важно, чтобы все детали были аккуратными и правильного размера. Также стоит обращать внимание на фурнитуру – защелки, шурупы, музыкальные механизмы и проч.

• Декор. Изделия такого типа часто выполняются в определенном стиле. Важно, чтобы украшения было не слишком много, оно было гармоничным.

• Практичность. Если шкатулка будет использоваться только в качестве декора, то практичность отойдет на второй план. Но если она нужна для хранения веще, то стоит обратить внимание на ее вместительно и удобство в использовании. Шкатулки для украшений – это в первую очередь емкость для хранения, поэтому обивка должна быть мягкой и прочной.

При выборе модели важно разобраться, для каких целей она будет использоваться. Многие декоративные изделия могут быть вполне практичными. Но не все они подходят для хранения украшений из дорогих металлов и камней. А вот для бижутерии подходят практически все изделия.

Основные типы шкатулок и их особенности

Современные мастера создают изделия на любой вкус и кошелек. Даже в обычной сувенирной лавке можно найти настоящее произведение искусства – с красивой гравировкой, резными деталями, уникальным декором. Все изделия условно можно поделить на несколько групп:

• Для украшений. Самый популярный тип такой продукции. Они могут иметь разные габариты. Есть двухуровневые модели и даже варианты с секретным хранилищем. В некоторых случаях изделия имеют музыкальный механизм и защитные кодовые замки. Внутри может быть небольшое зеркало и отсеки для разных украшений. Материал – дерево, металл, бархат или кожа. Реже используется пластик или каучук. При подборе таких шкатулок стоит обращать внимание на качество драпировки внутри и вместительность.

• Шкатулки-комоды. Такие модели выглядят как уменьшенная версия комодов – со створками, ящичками и другими деталями.

• Сундучки. Изделия имеют форму сундука с защелкой и резьбой.

• Шкатулки-статуэтки. Такие модели создают из пластика или стекла. Они выполнены в виде самых разных животных и растений. Это могут быть крокодилы, лягушки, цветы, черепахи и даже совы. В общем, все, что придет в голову дизайнеру.

• Шкатулки-книги. Такие изделия очень популярны. Они имеют форму книг с соответствующим декором. Часто в них есть небольшие тайники. Размеры тоже могут быть самыми разными. Основной материал – дерево и прочный картон для декора.

• Декоративные модели. Это могут быть знаменитые музыкальные шкатулки, изделия с балеринами или фигурками людей, модели в форме цветов и проч. Они выполняют функцию украшения, но в них можно хранить письма или небольшие памятные вещи.

Любой тип шкатулок может быть декорирован самыми разными способами. В последнее время в моду входит ретро-стиль. Декор в виде резных узоров очень популярен. Также приветствуется роспись с растительными элементами, этническими рисунками. Многие модели декорируют стеклом и стразами. Еще один вид декора – печать. На шкатулках в виде книг часто печатают изображения книжных обложек.

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