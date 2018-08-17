Как выбрать видео-домофон? Видеодомофон – удобное современное изобретение, являющееся частью многих систем безопасности. Обычно они используются при организации охраны на частных домах, в офисах или в квартирах.

В продаже представлен широкий выбор видеодомофонов, поэтому если человек впервые сталкивается с его покупкой, он не всегда в курсе критериев, которые следует учитывать при выборе этот составной части охранной системы.

Критерии выбора

Первое, что нужно учитывать – это изображение. Оно может быть черно-белым или цветным. Большинство современных моделей видеодомофонов имеют цветную картинку, но стоят они дороже домофонов черно-белых, поэтому и вторые все еще пользуются популярностью.

Также важно, чтобы видеодомофон гармонично вписался в интерьер вашего жилища или офиса. Производители предлагают три варианта расцветок для этого устройства – черный, белый и серый металлик. Поэтому подбирать домофон следует с учетом основной цветовой гаммы и стиля интерьера вашего помещения. Оптимальный вариант – белый видеодомофон, способный гармонично вписаться в любой интерьер.

Также видеодомофоны могут быть с трубкой или без нее. Современные модели обычно ваыпускаются без трубок и даже оснащаются се5нсорными экранами, упрощающими его использование. Однако и устройство с трубкой имеет свои плюсы:

- возможность общаться с посетителями без «лишних ушей» - то есть ваш разговор никто из жильцов дома, кроме вас не может услышать;

- стоимость устройств с трубкой несколько дешевле современных моделей без нее.

Различаются видеодомофоны и диаметром экрана – бывает даже более 5 дюймов. Чем больше размер дисплея, тем дороже стоит само устройство. Однако на большом экране отчетливо видны все детали внешности пришедшего человека, а на мелком бывает их сложно рассмотреть. А в том случае, если к вам пришел незнакомый посетитель, лучше все же хорошо его рассмотреть, прежде чем впустить в дом или отказать ему в гостеприимстве.

Играет роль при выборе и угол обзора – если он большой, вам будет доступна для осмотра максимально большая часть территории.

Еще одним важным критерием при выборе подходящей модели видеодомофона является наличие у устройства дополнительных функций. В частности, устройство может иметь удобную сенсорную панель управления или быть оснащенным цифровой системой управления. В нем может быть встроенная память, позволяющая сохранять видеофайлы, что позволит вам узнать, кто посещал ваш дом (квартиру, офис) пока вас не было на месте.

Также у некоторых моделей имеется функция ночной видеосъемки. Это позволит вам даже при минимальном освещении площади возле дверей прекрасно разглядеть пришедшего человека.

Где купить видеодомофон?

Важно, чтобы видеодомофон работал исправно и долго, а поэтому покупать такое оборудование следует только у надежных продавцов, например, в интернет-магазине «Forter» - лучшем магазине оборудования для систем безопасности.

Преимуществами, говорящими в пользу покупки видеодомофона именно в этом интернет-магазине являются:

• широкий ассортимент;

• доступные цены;

• гарантия качества на все товары;

• обеспечение монтажа и обслуживания систем безопасности опытными специалистами компании.

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