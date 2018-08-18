Как вывести человека из запоя: действенные методы Запой – состояние, с которым сталкиваются люди на второй и третьей стадии зависимости от алкоголя. Это продолжительное употребление алкогольных напитков (более одного дня). Весь период человек нуждается в больших дозах этилового спирта, перестает себя контролировать и отвечать за свои действия. В связи с этим преодолеть проблему очень сложно, чего не скажешь на первый взгляд.

Начало запоя – разовое потребление большого объема алкоголя. Печень не справляется с промежуточными этиловыми метаболитами, вследствие чего начинается их накопление в организме. Все это становится причиной острой интоксикации, проще говоря – отравления. Вновь поступающие дозы этилового спирта уничтожают ацетальдегиды, способствуя улучшению самочувствия. Человек попросту не понимает, что только усугубляет ситуацию.

Если ваш родной или близкий человек в запое, советуем перейти на сайт клиники www.lechenie-narkomaniya.kiev.ua/vyvod-iz-zapoya/ и воспользоваться помощью опытных врачей. А теперь давайте поговорим о методах вывода.

Домашние условия

Сегодня рынок предлагает довольно большое количество препаратов, позволяющих устранить признаки отравления и вернуть обычное здоровое состояние. Они предлагаются в форме таблеток, растворов для инфузий и инъекций, капель. Но перед использованием таких средств следует проконсультироваться со специалистом. Обратите внимание, что такая реабилитация может занять много времени.

Народные методы

Первое, что нужно сделать, – полностью отказаться от алкогольных напитков и всего, что может содержать хоть каплю этилового спирта. Далее вы промываете желудок, чтобы предотвратить дальнейшее всасывание в кровоток. Не помешает активированный уголь. Очистить организм помогут такие травы, как мята, чабрец и другие. Лучше всего пить именно настои.

Без ведома алкоголика

Шансов на положительный исход у такого мероприятия немного. Но в кругу семьи такое решение часто бывает оправданным. Эту методику могут использовать родственники, которые понимают, что их близкий нуждается в помощи. Подождите, пока человек протрезвеет. Затем проведите беседу. Лучше всего будет вызвать на дом нарколога из частной клиники. Да, это будет стоить денег. Зато вы можете не беспокоиться об анонимности.

Обращение в клинику

Лучше всего выходить из запоя в профильной клинике в стационаре. Если зависимый не может выйти из запоя более 5 дней, клиника становится вынужденной мерой.

®