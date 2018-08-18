Начало запоя – разовое потребление большого объема алкоголя. Печень не справляется с промежуточными этиловыми метаболитами, вследствие чего начинается их накопление в организме. Все это становится причиной острой интоксикации, проще говоря – отравления. Вновь поступающие дозы этилового спирта уничтожают ацетальдегиды, способствуя улучшению самочувствия. Человек попросту не понимает, что только усугубляет ситуацию.
Если ваш родной или близкий человек в запое, советуем перейти на сайт клиники www.lechenie-narkomaniya.kiev.ua/vyvod-iz-zapoya/ и воспользоваться помощью опытных врачей. А теперь давайте поговорим о методах вывода.
Сегодня рынок предлагает довольно большое количество препаратов, позволяющих устранить признаки отравления и вернуть обычное здоровое состояние. Они предлагаются в форме таблеток, растворов для инфузий и инъекций, капель. Но перед использованием таких средств следует проконсультироваться со специалистом. Обратите внимание, что такая реабилитация может занять много времени.
Первое, что нужно сделать, – полностью отказаться от алкогольных напитков и всего, что может содержать хоть каплю этилового спирта. Далее вы промываете желудок, чтобы предотвратить дальнейшее всасывание в кровоток. Не помешает активированный уголь. Очистить организм помогут такие травы, как мята, чабрец и другие. Лучше всего пить именно настои.
Шансов на положительный исход у такого мероприятия немного. Но в кругу семьи такое решение часто бывает оправданным. Эту методику могут использовать родственники, которые понимают, что их близкий нуждается в помощи. Подождите, пока человек протрезвеет. Затем проведите беседу. Лучше всего будет вызвать на дом нарколога из частной клиники. Да, это будет стоить денег. Зато вы можете не беспокоиться об анонимности.
Лучше всего выходить из запоя в профильной клинике в стационаре. Если зависимый не может выйти из запоя более 5 дней, клиника становится вынужденной мерой.
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