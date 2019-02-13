Какие сумки в моде? - Обзор в 2019 году Когда речь заходит о том, чтобы создать по-настоящему стильный и завершенный образ, немаловажным элементом становится женская сумочка. Ассортимент таких изделий ничем не ограничен: яркие, темные, классические, экстравагантные, стильные, смелые — можно перечислять бесконечно.

Женские сумочки уже давно имеют не только практическое назначение, но и эстетическое. Сумки для женщин уместны даже в качестве дополняющего аксессуара, который сделает обычный образ ультрамодным. Сегодня специалисты Роялбег собрали для вас модные тенденции для сумок в 2019 году. Следите за модными новинками? Тогда вперед с нами!

Какие сумки в моде на 2019 год?

Чтобы точно ничего не пропустить и выбрать наиболее красивые варианты сумок, мы рассмотрели их фото в каталогах магазинов и уже успели сделать свои выводы.

• В тренде женские сумочки, которые носятся через плечо. Такие изделия были замечены среди коллекций многих знаменитых брендов. Кстати, сумку через плечо можно купить недорого, поскольку она имеет небольшие размеры.

• Мешковитые или кисет модели снова возвращаются. Удобные сумочки могут быть разных размеров: от маленьких до огромных. Благодаря объемному дну круглой формы, в сумку поместиться множество нужных вещей.

• Кэжуал, или городской стиль, не выходит из моды уже несколько сезонов. Такие сумки понравятся тем женщинам, которые ведут активный и разнообразный образ жизни. Casual создан для тех, кто предпочитает чувствовать себя налегке, быть свободным, а также любит практичные вещи.

• Куда же без классики. Деловые модели в этом году будут более лаконичными. Это сдержанная элегантность и отсутствие пафоса. А самое главное, что такой сумочкой можно завершить как романтический, так и строгий лук.

• Вечерние клатчи — это изысканность и шикарность в любом образе. В 2019 году маленькие конверты, клатчи и чехлы как никогда яркие. В их дизайне очень много серебра и золота, бусин и страз, блеска и яркости.

А вот главным трендом сезона станет сочетание одинакового принта на сумке и одежде. Несмотря на то, что цвет сумочки всегда подбирался под оттенок обуви, в 2019 все не так. Выбирайте одинаковые цветовые решения сумки с одеждой. Конечно же, на каждый день такой вариант образа не подойдет, но удивить коллег модным образом у вас точно получиться.

Среди материалов, стоит отдельно выделить: замш, натуральную кожу, экокожу, а также простую ткань. Что же касается декорирования, можно смело подбирать сумки с вышивкой, стразами, пайетками и кружевом: они точно в моде.

Найти те самые стильные сумки не так уж и сложно. В каталоге интернет-магазинов широкий выбор изделий от самых недорогих до тех, которые имеют премиум цену. Например, актуальные модные новинки можно найти в магазине сумок Royalbag: тут всегда есть модели с последних модных показов.

Никогда не стоит покупать сумку только потому, что она модная. Слушайте свое сердце. Помните: мода — это мнение большинства.

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