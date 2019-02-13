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Какие сумки в моде? - Обзор в 2019 году

Когда речь заходит о том, чтобы создать по-настоящему стильный и завершенный образ, немаловажным элементом становится женская сумочка. Ассортимент таких изделий ничем не ограничен: яркие, темные, классические, экстравагантные, стильные, смелые — можно перечислять бесконечно.

Женские сумочки уже давно имеют не только практическое назначение, но и эстетическое. Сумки для женщин уместны даже в качестве дополняющего аксессуара, который сделает обычный образ ультрамодным. Сегодня специалисты Роялбег собрали для вас модные тенденции для сумок в 2019 году. Следите за модными новинками? Тогда вперед с нами!

Какие сумки в моде на 2019 год?

Чтобы точно ничего не пропустить и выбрать наиболее красивые варианты сумок, мы рассмотрели их фото в каталогах магазинов и уже успели сделать свои выводы.

• В тренде женские сумочки, которые носятся через плечо. Такие изделия были замечены среди коллекций многих знаменитых брендов. Кстати, сумку через плечо можно купить недорого, поскольку она имеет небольшие размеры. сумка через плечо

• Мешковитые или кисет модели снова возвращаются. Удобные сумочки могут быть разных размеров: от маленьких до огромных. Благодаря объемному дну круглой формы, в сумку поместиться множество нужных вещей. мешковатая сумка

• Кэжуал, или городской стиль, не выходит из моды уже несколько сезонов. Такие сумки понравятся тем женщинам, которые ведут активный и разнообразный образ жизни. Casual создан для тех, кто предпочитает чувствовать себя налегке, быть свободным, а также любит практичные вещи.сумка кэжуал

• Куда же без классики. Деловые модели в этом году будут более лаконичными. Это сдержанная элегантность и отсутствие пафоса. А самое главное, что такой сумочкой можно завершить как романтический, так и строгий лук.деловая сумка

• Вечерние клатчи — это изысканность и шикарность в любом образе. В 2019 году маленькие конверты, клатчи и чехлы как никогда яркие. В их дизайне очень много серебра и золота, бусин и страз, блеска и яркости. вечерний клатч

А вот главным трендом сезона станет сочетание одинакового принта на сумке и одежде. Несмотря на то, что цвет сумочки всегда подбирался под оттенок обуви, в 2019 все не так. Выбирайте одинаковые цветовые решения сумки с одеждой. Конечно же, на каждый день такой вариант образа не подойдет, но удивить коллег модным образом у вас точно получиться.

Среди материалов, стоит отдельно выделить: замш, натуральную кожу, экокожу, а также простую ткань. Что же касается декорирования, можно смело подбирать сумки с вышивкой, стразами, пайетками и кружевом: они точно в моде.

Найти те самые стильные сумки не так уж и сложно. В каталоге интернет-магазинов широкий выбор изделий от самых недорогих до тех, которые имеют премиум цену. Например, актуальные модные новинки можно найти в магазине сумок Royalbag: тут всегда есть модели с последних модных показов.

Никогда не стоит покупать сумку только потому, что она модная. Слушайте свое сердце. Помните: мода — это мнение большинства. 

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