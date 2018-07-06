Каким образом быстро взять потребительский кредит Очень часто в нашей жизни что-то меняется, идёт не так, как мы рассчитывали, в результате нужны деньги и срочно. И вариантов получить кредит множество, остаётся только выбрать подходящий.

Где лучше взять кредит, МФО иил банк? А может ломбард или частный кредитор? Чтобы пользователю не потеряться среди разнообразия кредитных организаций и банков, нам решил помочь сервис поиска и сравнения условий кредитования среди МФО и банков Украины - "Кредиты Онлайн". Хотелось бы отметить, что данный сервис является лидером в Украине, среди аналогичных сервисов, оказывающих помощь в быстром кредитовании онлайн на банковскую карту.

Классический банковский кредит

К вашим услугам в банках страны сотни кредитных продуктов. Поэтому потенциальный клиент может сам выбирать, с каким банком и на каких условиях начинать сотрудничество. Если клиент может подтвердить свои доходы, то есть имеет справку, а также имеет хорошую кредитную историю, то проблем не будет никаких. Если этого нет, то деньги всё равно можно получить, но условия уже будут не такие выгодные.

Плюсы банковского кредита:

Нормальные процентные ставки. Обычно ставки по потребительским кредитам начинаются от пятнадцати процентов, зависит от того, какие деньги берутся, на какой срок, а также, насколько клиент надёжен. Возможность выплатить кредит раньше срока с пересчётом процентов. Если человеку на работе дают премию в достойном размере либо у него появляются деньги из иного источника, то он может выплатить кредит раньше срока. И тогда проценты пересчитают за то время, что он пользовался средствами.

Минусы банковского кредита:

Нужно собирать большое количество документов. Справку, которая подтверждает доход, документы на поручителей или имущество для залога, если кредит предполагается большой. Долго оформляется. Ведь заявка может рассматриваться в течение нескольких дней. И это только заявка, а ведь ещё предстоит ожидать, пока его оформят.

Займ в микрофинансовой компании (МФО)

Когда средства понадобились внезапно, то нет времени собирать справки и доказывать свою платёжеспособность. И самым грамотным ходом будет обращение в микрофинансовую компанию. Эти компании выдают кредиты быстро, но проценты достаточно высоки. Но и существует такой кредит, как под 0 %. Такой вид кредитования предлагает: МаниВео, Алекс Кредит, Море Грошей и др.

Плюсом является прозрачность этой процедуры – клиент точно знает, сколько он переплатит, когда подписывает договор.

Плюсы кредитования в МФО:

Быстрота оформления – деньги вы получаете не просто в тот день, когда обратились, а буквально в течение тридцати минут Обращаться могут восемнадцатилетние клиенты, официально не работающие или с плохой кредитной историей Удобно оформлять – некоторые микрофинансовые компании готовы выдавать займы по интернету, особенно это подойдёт тем, кто хочет получить деньги для каких-то онлайн покупок Предсказуемость процедуры – клиент точно знает, сколько денег ему предстоит вернуть в указанное время, при этом нет никаких скрытых комиссий

Недостатки кредитования в микрофинансовых организациях:

Большая переплата. Где-то от ста до трёхсот пятидесяти процентов в год. Жёсткое наказание за просрочку. Если вы опоздаете хотя бы на день с возвратом денег, то штрафы будут крайне неприятные.

Оформление кредитной карты

Популярные на сегодняшний день кредитные карты оформляются в банках, но они идут отдельно, потому что они отличаются от классических банковских кредитов. Такие карты имеют возобновляемую кредитную линию, просто оформляете карту один раз и потом можете в любой момент снять деньги в банкомате или оплатить покупку в магазинах, барах, ресторанах, или интернете.

Плюсы кредиток:

Деньги доступны круглосуточно. Потребительский кредит в банке вы можете взять только в дневное время, а на карте они всегда в вашем распоряжении. Грейс-период длится долго. Пятьдесят – сто дней, когда можно платить картой по терминалу без процентов. Процентные ставки довольно терпимые. Порядка тридцати – пятидесяти процентов годовых и то после истечения льготного периода. Можно снимать деньги в банкоматах всего мира. Кроме того, расплачиваться за покупки в тех местах, где установлены терминалы, а также использовать кредитную карту в интернете. Самые разные бонусы. Банки предлагают своим клиентам скидки, возврат части потраченных денег и многое другое.

Минусы:

Для того чтобы получить на самом деле выгодную кредитную карту, нужно будет потратить немало времени. Изучить все предложения и условия, подготовить пакет документов, потом изучить каждый пункт договора. Хотя дело того стоит, ведь потом у вас в бумажнике будет очень ценная вещь. Риск погрязнуть в долгах. Потому что когда у вас при себе, по сути, неограниченное количество денег, то есть большой соблазн их потратить. Но эти деньги не ваши. Их вам придётся возвращать. Поэтому нужно тщательно контролировать свои расходы. Кроме процентов, которые начисляются за пользование кредитными деньгами, нужно будет оплачивать обслуживание счёта, интернет-банкинг, смс-оповещение. Все эти моменты нужно уточнить до подписания договора.

Займ от частного лица под расписку

Ещё один способ взять потребительский кредит – это позаимствовать деньги у частного инвестора. Сегодня в интернете несложно найти сервисы, где вам одолжат деньги. Проценты будут составлять от сорока до двухсот в год.

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