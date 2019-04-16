Какой дизайн ногтей выбрать? Красивые ногти с ярким дизайном – настоящее украшение летнего образа. Современная женщина всегда следит за своими руками, а опытный мастер находит для клиентов интересные решения. Последние тренды в маникюре дают огромную свободу выбора.

Дизайн ногтей – это настоящее искусство. Он позволяет создать шедевр на ногтях любого размера и длины. Красивый маникюр может даже визуально изменить руки. На какие же модные тенденции в дизайне ногтей стоит обратить внимание? И что будет актуально в новом сезоне?

Золото и серебро на ноготках

В новом сезоне дизайн в стиле «драгметалл» пользуется огромной популярностью. Причем металлический цвет может иметь разные тона и текстуры. Так, эффект позолоты достигается при помощи лака с мелкими блестками, нанесенного в несколько слоев. Также активно используют гладкие металлические текстуры.

Среди основных оттенков – золото и серебро, а также медь в разных вариантах. Трендовыми остаются такие сочетания:

• френч с металлическим кончиком;

• лунный маникюр с металлом на основе;

• покрытие металлическим оттенком одного или нескольких ноготков;

• рисунки и узоры в серебре или золоте.

Металлические оттенки прекрасно подходят для повседневного или праздничного маникюра. Многие производители выпустили специальные линейки гель-лака с металлическим отливом. Есть даже магнитные средства в таких цветах. В общем, вариантов и возможностей для дизайна очень много.

Блестки и глиттер

Блестки возвращаются в моду вместе с многими деталями девяностых. Они могут иметь разные размеры и цвета. Один из самых свежих трендов – градиент из блесток. Кончик ногтя покрывают лаком с глиттером, а ближе к основе количество блесток меньше и меньше.

Также модным будет покрытие глиттером одного или нескольких ногтей. Важно не переборщить с блестящими деталями, дабы маникюр оставался лаконичным и неброским. Допустимо добавление деталей с блестками в рисунки на ногтях.

Маникюр в полоску

Дизайн ногтей с разными полосками – настоящий тренд. Прекрасным вариантом будет нанесение тонкой серебристой или золотистой линии ни ноготки с прозрачным покрытием. Также приветствуются все монохромные варианты с разным количеством полосок.

Четкие прямые линии могут создавать определенный рисунок или размещаться на ногтях хаотично. Стоит отказаться от чередования полосок, а также маникюра а-ля «зебра». Полоски всегда тоньше, чем линии основного цвета. Дополнить их можно яркими и заметными деталями, росписями, буквами и даже камешками.

Еще несколько сезонов в тренде будет оставаться минимализм. Такие ноготки выглядят стильно, а маникюр с аккуратным лаконичным узором считается универсальным. Основная тенденция минимализма в дизайне ногтей – это использование не более трех цветов. При этом, все они должны быть чистыми, без перелива и примесей. Полоски обычно значительно темнее, чем цвет основы.

Едва заметные рисунки

Еще одним новым трендом считается дизайн с едва заметным рисунком. В таких случаях ногти не покрывают лаком вообще, либо же наносят на них прозрачное или слегка розовое покрытие. Сверху наносят тонкий и аккуратный узор. Обычно это геометрические фигуры, полоски, надписи красивым шрифтом.

Также встречаются узоры с растительными орнаментами. Это могут быть небольшие пальмы, аккуратные бутоны цветов, нежные витиеватые рисунки. Основной цвет – черный. Реже используют синий или снежно-белый. Вся суть такого дизайна опять же в лаконизме и минимализме. В нем важен не цвет, но форма, текстура и детали.

Лунный маникюр или открытие от Диор

Лунный маникюр – это полная противоположность френчу, в котором белым цветом выделяют кончики ногтей. Такой дизайн также называют маникюром от Диор, поскольку именно на фотосессиях этого модного дома он был впервые использован. Суть проста: вместо кончиков выделяют основание ногтя, такую себе «луну» или «улыбку».

Сочетания могут быть самыми разными. Во-первых, форма «луны» не всегда стандартная. Это может оказаться треугольник, полумесяц и даже зигзаг. Во-вторых, допускается сочетание самых разных оттенков. Классика от Диор – золотистая «луна» и черный ноготь. Но также можно применять разные варианты.

К примеру, очень стильно смотрится черный и белым, в любом соединении. Также можно использовать тренд драгметаллов, блесток и т.д. Главное, чтобы «луна» и основной оттенок выгодно контрастировали и сочетались вполне гармонично.

Трендовые оттенки для дизайна ногтей

В новом сезоне стоит обратить внимание на пастельные тона фиолетового, синего и розового. Большой популярностью до сих пор пользуется матовое покрытие, поэтому можно активно использовать и глубокие оттенки. Это может быть черный, коричневый, бордовый или вишневый.

Все еще в моде ноготки женщины-вамп – ярко-красные. Неплохой вариант – сочетание белого и темный тонов, а также вариации синего или зеленого. Вообще, желательно отказаться от кислотных оттенков и обратить внимание на природные.

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