Дизайн ногтей – это настоящее искусство. Он позволяет создать шедевр на ногтях любого размера и длины. Красивый маникюр может даже визуально изменить руки. На какие же модные тенденции в дизайне ногтей стоит обратить внимание? И что будет актуально в новом сезоне?
В новом сезоне дизайн в стиле «драгметалл» пользуется огромной популярностью. Причем металлический цвет может иметь разные тона и текстуры. Так, эффект позолоты достигается при помощи лака с мелкими блестками, нанесенного в несколько слоев. Также активно используют гладкие металлические текстуры.
Среди основных оттенков – золото и серебро, а также медь в разных вариантах. Трендовыми остаются такие сочетания:
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• френч с металлическим кончиком;
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• лунный маникюр с металлом на основе;
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• покрытие металлическим оттенком одного или нескольких ноготков;
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• рисунки и узоры в серебре или золоте.
Металлические оттенки прекрасно подходят для повседневного или праздничного маникюра. Многие производители выпустили специальные линейки гель-лака с металлическим отливом. Есть даже магнитные средства в таких цветах. В общем, вариантов и возможностей для дизайна очень много.
Блестки возвращаются в моду вместе с многими деталями девяностых. Они могут иметь разные размеры и цвета. Один из самых свежих трендов – градиент из блесток. Кончик ногтя покрывают лаком с глиттером, а ближе к основе количество блесток меньше и меньше.
Также модным будет покрытие глиттером одного или нескольких ногтей. Важно не переборщить с блестящими деталями, дабы маникюр оставался лаконичным и неброским. Допустимо добавление деталей с блестками в рисунки на ногтях.
Дизайн ногтей с разными полосками – настоящий тренд. Прекрасным вариантом будет нанесение тонкой серебристой или золотистой линии ни ноготки с прозрачным покрытием. Также приветствуются все монохромные варианты с разным количеством полосок.
Четкие прямые линии могут создавать определенный рисунок или размещаться на ногтях хаотично. Стоит отказаться от чередования полосок, а также маникюра а-ля «зебра». Полоски всегда тоньше, чем линии основного цвета. Дополнить их можно яркими и заметными деталями, росписями, буквами и даже камешками.
Еще несколько сезонов в тренде будет оставаться минимализм. Такие ноготки выглядят стильно, а маникюр с аккуратным лаконичным узором считается универсальным. Основная тенденция минимализма в дизайне ногтей – это использование не более трех цветов. При этом, все они должны быть чистыми, без перелива и примесей. Полоски обычно значительно темнее, чем цвет основы.
Еще одним новым трендом считается дизайн с едва заметным рисунком. В таких случаях ногти не покрывают лаком вообще, либо же наносят на них прозрачное или слегка розовое покрытие. Сверху наносят тонкий и аккуратный узор. Обычно это геометрические фигуры, полоски, надписи красивым шрифтом.
Также встречаются узоры с растительными орнаментами. Это могут быть небольшие пальмы, аккуратные бутоны цветов, нежные витиеватые рисунки. Основной цвет – черный. Реже используют синий или снежно-белый. Вся суть такого дизайна опять же в лаконизме и минимализме. В нем важен не цвет, но форма, текстура и детали.
Лунный маникюр – это полная противоположность френчу, в котором белым цветом выделяют кончики ногтей. Такой дизайн также называют маникюром от Диор, поскольку именно на фотосессиях этого модного дома он был впервые использован. Суть проста: вместо кончиков выделяют основание ногтя, такую себе «луну» или «улыбку».
Сочетания могут быть самыми разными. Во-первых, форма «луны» не всегда стандартная. Это может оказаться треугольник, полумесяц и даже зигзаг. Во-вторых, допускается сочетание самых разных оттенков. Классика от Диор – золотистая «луна» и черный ноготь. Но также можно применять разные варианты.
К примеру, очень стильно смотрится черный и белым, в любом соединении. Также можно использовать тренд драгметаллов, блесток и т.д. Главное, чтобы «луна» и основной оттенок выгодно контрастировали и сочетались вполне гармонично.
В новом сезоне стоит обратить внимание на пастельные тона фиолетового, синего и розового. Большой популярностью до сих пор пользуется матовое покрытие, поэтому можно активно использовать и глубокие оттенки. Это может быть черный, коричневый, бордовый или вишневый.
Все еще в моде ноготки женщины-вамп – ярко-красные. Неплохой вариант – сочетание белого и темный тонов, а также вариации синего или зеленого. Вообще, желательно отказаться от кислотных оттенков и обратить внимание на природные.
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