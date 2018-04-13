Каремати або туристичні килимки Для кожної пішої мандрівки або ж відпочинку на природі потрібен хороший килимок або ж як їх ще називають – каремат.

На сьогоднішній день не є проблемою придбати собі туристичний килимок, адже це доволі популярна річ і продається вона у всіх туристичних та спортивних магазинах. Великий вибір таких є у фірмових магазинах туристичного спорядження Terra Incognita.

Серед асортименту ви знайдете найпростіші варіанти пінних карематів в порядку від 150 гривень та вище, а також надувні та самонадувні , які є значно зручнішими. Щоб детальніше ознайомитись з усіма варіантами, рекомендуємо вам зайти на сайт цього виробника: https://terraincognita.com.ua.

Звичайні пінні килимки є дуже зручними у користуванні, адже вони легкі, легко скручуються чи складаються (залежно від структури), доволі компактні і найбюджетніші.

Рекомендуємо вам зупинитись на таких як: cкладаний килимок Terra Incognita Sleep Mat та Terra Incognita Sleep Mat Pro (ця модель призначена для професійного використання). Це компактний i легкий складаний туристичний килимок з рельєфною поверхнею. Виготовлений з пінополіетилену (закрита пора).Така технологія збільшує термін експлуатації i дає додатковий термоізоляційний ефект. Ціна на них від 370 гривень.

Якщо ж вас цікавить надувний килимок, який є легким і дуже компактним, то вам ідеально підійде матрац Terra Incognita Minimat 7.5. Проте цей варіант краще на жарку пору року.

Якщо ж ви любите максимальний комфорт і міцний сон, тоді варто зупинити свою увагу на самонадувних видах:

• Килимок самонадувний Terra Incognita Air 2.7

• Килимок самонадувний Terra Incognita Air 2.7 Lite

• Килимок самонадувний Terra Incognita Camper 3.8

• Килимок самонадувний Terra Incognita Rest 5

• Килимок самонадувний Terra Incognita Twin 5

• Килимок самонадувний Terra Incognita Lux Wide 7.5

Хоч такі туристичні каремати Terra Incognita дещо дорожчі він стандартних пінних карематів (в порядку від 900 грн та вище), проте, вони значно крмфортніші.

Користуватись ними дуже легко: вам достатно розгорнути килимок, відкрити латунний клапан, залишити виріб на 15 хвилин і після цього заркутити клапан. Таким чином ви отримаєте комфортний варіант із приємною поверхнею, що забезпечить вам надійний сон після тривалої та виснажливої мандрівки.

На сайті виробника Terra Incognita ви можете ознайомитись із детальнішою інформацією про кожну модель (адже кожен варіант має свою товщину та розмір) і обрати саме той ідеальний варіант, що вам потрібен.

Подорожуйте з комфортом та дбайте про своє здоров’ я! Адже від вашого самопочуття залежатиме як пройде ваша мандрівка і які враження залишаться після неї.

Якщо вам потрібна допомога у виробі туристичного килимка, рекомендуємо вам звернутись у магазин туристичного спорядження Terra Incognita, написавши їм на сторінку у Facebook, або ж зателефонувавши за цими номерами: +38 098 62 555 74 , +38 093 62 555 74, де ви отримаєте якісну консультацією і підберете саме той ідеальний варіант, який не підведе у диких умовах!

Незабутніх вам мандрівок і пригод!

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