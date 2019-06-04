Кодирование: почему нельзя проводить процедуру без предварительного лечения Сегодня существует много способов лечения от алкоголизма. Но далеко не все из них действительно работают так, как об этом говорят в рекламе и пишут на баннерах.

Самый быстрый и дешёвый способ – это кодирование. Его предлагают на каждом шагу. Кодировка от алкоголя в Киеве – это самая популярная услуга. Вот только есть большая разница в том, кодируют человека в клинике, после серьезного лечения, или на одноразовом приеме.

В чем особенность кодирования

К сожалению, многие люди пытаются сэкономить на лечении от алкоголизма. Конечно же, это действительно не самая дешевая услуга, но качественное лечение того стоит. Однако часто родственники больного это не понимают. И выбирают то, за что нужно будет меньше заплатить.

На словах кодирование выглядит отличной альтернативой долговременному прохождению реабилитации в стационаре. Все, что включает процедура – это вшивание ампулы. То есть, человек приходит на прием, его «подшивают» и после этого он уже не может пить. Так как в ампуле содержится яд, который при взаимодействии даже с минимальной дозой алкоголя попадает в кровь и начинает свое разрушительное действие. То есть, зная об этом, алкоголик должен перестать пить, поскольку будет бояться за свою жизнь.

Вот только основная проблема состоит в том, что, не осознав свою проблему и не избавившись от нее, человек не сможет жить полноценной жизнью. Да, большинство «подшитых» действительно не пьет. Но они начинают заменять алкоголь наркотиками, азартными играми. Также могут впадать в депрессию, или, наоборот, вести себя очень злобно, агрессивно. Особенно по отношению к родственникам, которые отправили его на процедуру. А есть и те, кто все равно «идет ва-банк» и выпивает. Такие «эксперименты» над собой почти никогда не заканчиваются без последствий. В большинстве случаев люди получают серьезные нарушения в работе организма, а некоторые просто умирают.

Вот почему так важно кодировать человека только в специализированной клинике и после реабилитации, которая подразумевает как медикаментозное лечение, так и психологическую помощь. Человек должен сам понять, что без алкоголя жить можно, причем счастливо и радостно. А «подшивку» проводят только в качестве подстраховки, если пациент сам переживает, что может сорваться.

Именно поэтому не нужно выбирать быстрые и дешевые способы. Да, лечение от алкоголизма – это достаточно длительное и относительно затратное мероприятие, но только такой подход дает результат.

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