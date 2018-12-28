Контемп - стиль у якому можна знайти гармонію Сама назва стилю означає «ультрасучасний», «живе в одну епоху». Але куди більш точним буде таке визначення - що розвивається разом з часом. Цей напрямок ввібрало в себе різні танцювальні стилі та техніки починаючи з середини ХХ до початку ХХІ століть.

Танцювальний стиль контемпорарі - це одна з сучасних варіацій горезвісного модерну. Останнім часом він став дуже популярний і в Україні, де його частіше називають на сленгу - «контемп».

Суміш сходу і заходу

Сама назва стилю означає «ультрасучасний», «живе в одну епоху». Але куди більш точним буде таке визначення - що розвивається разом з часом. Цей напрямок ввібрало в себе різні танцювальні стилі та техніки починаючи з середини ХХ до початку ХХІ століть.

Основою для контемпа стали американські і європейські версії модерну і постмодерну. Він отримав імпульс до подальшого розвитку в танцювальних школах США і Європи в волелюбні 60-ті роки минулого століття. Молодіжні рухи змінювали одна одну, змінювалися і танці, завжди служили засобом вираження різних культурних течій.

До України контемп прийшов тільки в 80-х, Сучасний контемпорарі включає в себе багато запозичення з технік східних єдиноборств, йоги, динамічної медитації. В результаті щеплення на древо європейського танцю екзотичних технік виник дивний симбіоз сходу і заходу, класики і авангарду. При цьому контемпорарі зберіг професіоналізм і свободу самовираження, успадковані від кращих хореографів початку ХХ століття.

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Відчути своє тіло

У будь-якому танці важлива хороша координація. Для контемпорарі це важливо втричі. Тут танцюристу необхідно усвідомити, відчути своє тіло, зрозуміти природні принципи руху, дихання, інерції ваги, відчути центр, баланс - без цього танець просто не вийде.

Професіонали порівнюють цей важливий процес з налаштуванням музичного інструменту. Під час тренувань танцюристи звертають особливу увагу на роботу суглобів, правильного положення хребта.

Наступний етап - опрацювання як окремих рухів, так і їх комбінацій. Особливість контемпа - це робота з вагою в режимі падіння, вміння переміщати його на різні частини тіла. Саме це вміння створює можливість створювати хвилеподібні, текучі, плавні переходи з одного положення в інше. Також особлива увага приділяється дихальним вправам. Уміння використовувати дихання і інерцію дозволяє полегшувати руху в танці. Перш за все це чергування напружених м'язів і різкого розслаблення, падіння і підйоми, плавні перетікання і різкі зупинки, фіксовані батмани, різноманітні стрибки ... Тому в процесі навчання стилю контемп багато уваги приділяється контактної імпровізації. Контактний танець вчить вибудовувати діалог без слів.

Особистість і світ

Особистість в сучасному світі переживає і страждання, і ейфорію, і падіння, і злети. Саме в цьому і полягає основна ідея контемпорарі - він индивидуалистичен, орієнтований на внутрішній світ. Цей стиль не був створений тільки для того, щоб порадувати глядачів або самому отримати насолоду від танцю. Його слід розуміти як інструмент для створення власного хореографічного мови.

Важливо не те, яку історію розповідає дійство, а особистість героя, його власне Я. Чи не пози або жести, а магічне злиття руху з внутрішнім світом. Танець народжується тільки тоді, коли мовчати немає сил, а словами переживання висловити важко ... В світі контемпорарі немає заборон і забобонів. Питання «що таке добре?» І «що таке погано?» Тут просто не існують, втім, як і хитке уявлення про «нормі».

Танцювальне дійство розширює і горизонти сприйняття глядача. На сцені перед ним особу, яка страждає, переживає, вступає в конфлікт зі світом ... Тут кожен виконавець - герой. В безмовних жестах танцюристи висловлюють світ саме сучасної людини, а не витончених принців і німф, як в традиційному балеті. Часом танець являє собою і діалог з глядачем. Причому, скільки глядачів в залі, стільки і варіантів сприйняття перформансу.

Контемпорарі - один з найбільш розкутих і демократичних стилів. Щоб досягти успіху в цій сфері, достатньо знайти партнерів, близьких по духу, і майданчик. Далі залишається тільки станцювати.

Великим плюсом стилю є те, що практично будь-який бажаючий може їм опанувати. Головне - навчитися розуміти своє тіло, а танцювати можна під будь-яку музику.

Засіб знайти гармонію

Контемпорарі може не тільки розважати, а й оздоровлювати людини через гармонізацію. Це відбувається завдяки численним запозиченням з цигун, йоги, східних єдиноборств, і, звичайно, дихальним вправам. Займаючись контемпорарі, можна не тільки навчитися пластично рухатися, але і розвинути фізичні можливості свого організму. Все це робить і благотворний психологічний ефект. Звільнившись від рамок, людина починає поважати своє тіло, з любов'ю ставитися до себе і світу. Він знаходить баланс між фізичним і духовним і починає відчувати себе щасливим.

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