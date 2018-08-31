Коттеджный городок QDRO: преимущества покупки квартиры в зеленой зоне Переезд поближе к природе — рациональное решение для тех, кто заботится о здоровье. Чистый лесной воздух способствует укреплению иммунной системы и эффективному функционированию организма в целом, а тишина, которая царит вокруг, позволит выспаться в свое удовольствие и отдохнуть от городской суеты.

Оценить преимущества жизни в загородной резиденции удастся жителям коттеджного городка QDRO – terraced house. Почему стоит обратить на него внимание?

Локация и транспортная доступность

Дома расположены в экологически чистом месте, на берегу р. Конык, поэтому из окон будет открываться незабываемая панорама. Рядом с коттеджами находится Национальный заказник «Жуков остров». Вокруг нет заводов и фабрик, загрязняющих воздух. До ближайших станций метро «Выдубичи» и «Теремки» ехать 7–10 минут, а до центра города — 15 минут.

Инновационные технологии

Дома построены по деревянно-каркасной технологии с использованием prefab-конструкций, что подразумевает применение безопасных и экологически чистых материалов. 35-сантиметровые стены сделаны из цельных деревянных панелей. Они надежные, теплые и водонепроницаемые, что обеспечивает хорошую звукоизоляцию и сводит теплопотери к минимуму.

Ресурсоэффективность

В QDRO – terraced house предусмотрены геотермальные тепловые насосы, которые позволяют рационально использовать природные ресурсы. Они полностью заменяют всю климатическую технику в доме: зимой обогревают помещение без радиаторов, летом охлаждают его без кондиционеров.

Тепловой насос экономит до 75% электроэнергии по сравнению с электрическим котлом. Помимо прочего, такой тип обогрева экологичен — отсутствуют выбросы в окружающую среду.

Современные планировки

В каждом доме запроектировано по 4 трехуровневые квартиры. Минимальная площадь — 220 м2. Часть квартир продается с дизайнерским ремонтом и всей необходимой мебелью, изготовленной на заказ (GRAND). На выбор потенциальным покупателям также предложены квартиры без отделки (GENERAL).

Застройщик предусмотрел все детали, которые делают жилье комфортным и функциональным. На первом этаже находится гостиная, объединенная со столовой и кухней. На втором — две спальни для взрослых, два санузла и просторная гардеробная. На третьем — две детские комнаты, совмещенный санузел и гардеробная. В квартирах предусмотрена прачечная и большая стена для детского творчества.

Технологичность

Поддерживать порядок в доме достаточно просто. Для эффективной и быстрой уборки предусмотрен центральный встроенный насос. В квартирах установлены видеодомофоны, что позволяет контролировать доступ в помещение. На участке предусмотрена автоматическая система полива, а во дворе есть место для установки зарядки электрокара. Территория коттеджного городка закрытая и круглосуточно охраняемая.

Обо всех деталях, касающихся стоимости и условий покупки квартир, сообщат представители отдела продаж девелоперской компании ZV Development. Обращайтесь!

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