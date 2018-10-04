Кредитование за 10 минут: реальность или миф? Думаете, раз необходим кредит – значит, не избежать банковской волокиты? Куча справок о трудоустройстве и доходах, несколько поручителей и томительное ожидание решения. И не всегда это решение было положительным. Даже если заявку одобрят, впереди долгие месяцы оплаты кредита и процентов, а если появлялся шанс закрыть кредит целиком, то клиента ждет неприятный сюрприз, штрафные санкции за досрочное погашение...

К счастью, время идет и эти «страшилки» давно в прошлом. На рынке кредитования появился новый игрок – микрофинансовые организации (далее МФО), которые значительно упростили получение займа.

С помощью МФО можно получить до 30 тысяч гривен с самым минимальным пакетом документов, круглосуточно и в удаленном режиме.

Как получить мгновенный кредит

В первую очередь, необходимо определиться с организацией, которая выдаст займ. Сегодня на рынке их очень много, а условия кредитования ненамного отличаются. Но определено у каждого есть свои преимущества и недостатки. Разобраться в том, где лучше взять займ на ту или иную сумму и срок, помогут специалисты команды https://allfin.com.ua/.

Итак, вы определились с МФО. Затем необходимо заполнить анкету и ответить на пару вопросов. Заполняйте ее достоверными данными, так как если автоматическая проверка увидит расхождение в информации, вам может быть отказано в получении займа. Далее подкрепляем к анкете качественные фото паспорта и кода налогоплательщика. Других документов от вас не требуется. Никаких справок о доходах или официальном трудоустройстве. Это является главным преимуществом кредитования в МФО. После этого отправляем заявку и ждем 15 минут решения по займу.

Обратите внимание, что плохая кредитная история не является поводом для отказа. В худшем варианте вам просто снизят запрашиваемую сумму. Но после удачного погашения сумма будет увеличена.

После положительного решения деньги будут переведены на вашу банковскую карту. Для этого подойдет карта любого украинского банка – зарплатная, для выплат или кредитная.

Преимущества микрокредитования

Такой вид кредитования имеет ряд весомых преимуществ:

• Процентная ставка не превышает 2% в день от суммы кредита;

• Займ могут получить нетрудоустроенные, студенты и пенсионеры;

• Автоматическая пролонгация;

• Круглосуточный режим работы;

• Рассмотрение заявки за 15 минут;

• Отсутствие штрафных санкций за досрочное погашение;

• Нет скрытых комиссий и платежей;

• Для получения кредита нужен только паспорт и код.

Все операции проходят удаленно, так что вам не придется отвечать на неудобные вопросы. Вы подписываете договор онлайн, с вами свяжется менеджер для уточнения некоторой информации.

Оплатить кредит так же легко, как и его получить. Воспользуйтесь терминалами самообслуживания, интернет банкингом или кассой любого банка. Однако имейте ввиду, что некоторые банковские платежи могут проходить до трех рабочих дней. Учитывайте это, если откладываете оплату на последний день, чтобы избежать пени за просрочку кредита.

Как видите, получить займ до 30 000 гривен онлайн не так сложно. Просто следуйте инструкции:

• Выберите кредитную контору или обратитесь к специалистам https://allfin.com.ua/;

• Заполните анкету и прикрепите копии документов;

• Получайте наличные на свой банковский счет.

И последнее. 15 минут вам придется ждать только в первый раз. При последующих обращениях займ будет одобрен за пару минут, а клиента будут ждать приятные бонусы, акции и розыгрыши призов.

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