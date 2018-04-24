Макияж 2018: 5 трендов Новый сезон 2018 года в свою очередь порадует любительниц как яркого и смелого макияжа, так и едва заметного, абсолютно натурального.

Казалось бы, в макияже сложно придумать что-то новое, а мода неизменно возвращается к тем же трендам, которые были на пике популярности 10-15 лет назад, приобретая более качественное воплощение. Новый сезон 2018 года в свою очередь порадует любительниц как яркого и смелого макияжа, так и едва заметного, абсолютно натурального.

Металлический блеск

Макияж, центр которого – яркие и выделяющиеся глаза, главный тренд нового сезона. Акцент именно на взгляд будет актуален как днем, так и вечером. При этом стилисты призывают отказаться от простых матовых структур, отдав предпочтение смелому металлику. Не стоит ограничиваться одним оттенком, можно и нужно сочетать сразу несколько цветов. Цвет наносится на верхнее и нижнее, подвижное и неподвижное веко, никаких ограничений.

Черный лайнер

Он триумфально возвращается в моду. Макияж глаз без черной подводки практически немыслим. Это может быть едва заметная растушеванная линия или же смелая стрелка. На пике популярности образ в духе Твигги или панк-макияж с его крупными и даже хаотичными мазками. При этом черная подводка наносится как на нижнее, так и на верхнее веко, а ее граница сильно размывается.

Розовый цвет

В новом сезоне он будет буквально повсюду. Именно этот оттенок придет на смену и ярко-красному, который многим казался слишком вызывающим, и темным сливовым, коричневым тонам. При этом в палетках модных дизайнеров оказались как холодные необычные разновидности розового, так и интенсивные пигменты, практически переходящие в фуксию. Такими штрихами предлагается украшать и губы, и скулы, и ногти, и даже глаза.

Стробинг

Этот тренд останется актуальным и в 2018 году. Пора отказаться от матового тона лица и украсить его настоящими солнечными бликами. Легкие переливающиеся тона, немного загадочного мерцания, все это можно создать с помощью пары простейших средств. При этом подобные приемы хороши и для дневного макияжа, если соблюдать определённые правила нанесения и не увлекаться хайлайтером.

Натуральные брови

Стилисты призывают в новом модном сезоне и вовсе отказаться от макияжа бровей, отдав предпочтение лёгкому моделирующему гелю. Даже светлые и едва заметные линии бровей у блондинок теперь не советуют прокрашивать. Натуральные очертания, абсолютно естественный цвет и нормальная густота – вот что будет в тренде. В черном списке оказались слишком широкие брови и различные техники долговременного окрашивания.

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