Машинная стирка детских кроссовок: возможно ли это Помимо ежедневного ухода, кроссовки периодически нуждаются в генеральной чистке, то есть стирке. Многие мамы спрашивают: можно ли использовать для этого стиральную машину так, чтобы обувь не потеряла форму, а склеенные части не развалились?

Многим мамам известна проблема: детские кроссовки быстро пачкаются. Особенно, это касается белоснежных изделий, на которых загрязнения видны особенно отчетливо. Ничего не поделаешь: эта обувь располагает к активным и динамичным играм и вряд ли удастся избежать подобной неприятности. Поэтому, помимо ежедневного ухода, кроссовки периодически нуждаются в генеральной чистке, то есть стирке. Многие мамы спрашивают: можно ли использовать для этого стиральную машину так, чтобы обувь не потеряла форму, а склеенные части не развалились? Оказывается, такая стирка возможна, если соблюдать простейшие правила (заодно, это можно считать алгоритмом чистки).

Порядок действий

Для начала, осмотрите обувь, купленную в интернет-магазине детской обуви Kinder Moda. Если она декорирована светоотражающими элементами, то стирать такое изделие в машине нельзя. Светоотражатели отклеятся, и обувь потеряет привлекательность. Далее действуйте в таком порядке.

• Выньте шнурки и стельки (их лучше отстирывать отдельно и вручную). Если со шнурками придется потрудиться, то стельки можно почистить стиральным порошком с мылом. Минута-другая — и от грязи не останется и следа.

• Удалите мелкие камешки и грязь с подошвы, используя для этого тонкую палочку или вязальную спицу.

• Стирать обувь в машине желательно в специальном мешке. Если его нет, можно положить в барабан стиралки несколько старых полотенец. Во-первых, обувь лучше очистится, а, во-вторых, биение ее о барабан машинки будет не таким ощутимым.

• Желательно стирать 1-2 пары обуви, не меньше, чтобы избежать случайного выбивания стекла.

• Оптимальный температурный режим составляет 30-40 градусов. Программа деликатной стирки позволяет избежать частичного растворения склеивающего состава.

• Использовать режим отжима нельзя, поскольку это негативно сказывается на состоянии самого агрегата.

Теперь осталось лишь немного подождать, чтобы звуковой сигнал известил о том, что процедура завершена успешно. Летом кроссовки сушат на балконе, избегая прямых солнечных лучей. Зимой — в хорошо проветриваемом помещении (не на отопительных приборах). Перед сушкой обувь набивают белой бумагой, чтобы она сохранила форму. Газетами пользоваться нельзя, чтобы избежать окрашивания внутренней поверхности обуви типографской краской. Периодичность такой процедуры — 1 раз в 2-3 месяца. Тогда обувь будет всегда выглядеть опрятно.

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