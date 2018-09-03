Матовая или глянцевая кухня – какой вариант лучше Выбор кухонного гарнитура – дело непростое, ведь он устанавливается ни на один год, и должен гармонично объединять в себе привлекательный внешний вид и практичность.

Среди наиболее сложных вопросов – какую поверхность выбрать: глянцевую или матовую. Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать, отдавая предпочтение той или иной модели. Кухни от магазина Союзмебель https://souzmebel.com.ua/kuhni_gotovye.html.

Грамотный выбор кухонного гарнитура

Среди преимуществ матовых кухонь можно выделить следующие:

• отсутствие бликов, позволяющее создать теплую, уютную атмосферу, от которой не будут уставать глаза;

• низкий уровень загрязнения – на таких конструкциях плохо видны пятна и потеки, часто возникающие при приготовлении еды;

• на поверхности практически незаметны мелкие царапины и другие механические повреждения, которые могут появиться в процессе эксплуатации гарнитура.

Матовые модели чаще всего используются в помещениях, выполненных в классическом стиле. Однако стоит учитывать, что подобные изделия, если они изготовлены из натуральной древесины, нуждаются в периодической обработке воском, требуемой для уплотнения текстуры материала и создания влагоотталкивающей пленки.

Для глянцевых кухонь также характерно наличие ряда достоинств, среди которых:

• возможность визуально расширить помещение, особенно при использовании светлых оттенков дополнении интерьера зеркальными поверхностями;

• простота ухода, чтобы избавиться от загрязнений, достаточно провести по ровной поверхности тряпкой из микрофибры;

• превосходный внешний вид – глянцевые гарнитуры становятся настоящим украшением помещения, гармонично дополняя различные современные стили интерьера: хай-тек, индастриал и пр.

Недостатки также свойственны для глянцевых поверхностей. Те же блики, могут не только украсить помещение, а и создать дискомфорт, особенно в объединении с большим количеством света, проникающим в помещение через большие окна. Такие изделия нуждаются пусть и в несложном, но регулярном уходе, так как любые загрязнения на них видны очень хорошо.

Также на рынке представлены комбинированные модели. Например, нижняя часть фасада может быть изготовлена из матового материала, а нижняя – из глянцевого. Выбор кухонного гарнитура полностью зависит от Ваших вкусовых предпочтений и особенностей обустраиваемого помещения. Стоимость матовых и глянцевых конструкций отличается не сильно, однако на этот момент также стоит обращать внимание.

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