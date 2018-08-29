Мебель для ванной: Топ-5 важных элементов Обустройство ванной комнаты позволяет создать единый стиль, обеспечить комфорт, домашнее тепло и функциональность. Без каких элементов мебели в ванной не обойтись?

Представляем 5 необходимых составляющих.

1. Зеркала. Элегантные и минималистичные, роскошные и строгие, небольшие и крупные зеркала для ванных комнат отличаются по размеру, дизайну и компании-производителю. В привычном исполнении они прекрасно смотрятся над умывальником. Изделия являются влагостойкими, поэтому их можно устанавливать в столь требовательном к условиям помещении. Зеркала могут выпускаться с полочкой в нижней части, а также с маленьким светильником. Спросом пользуются образцы с подсветкой, благодаря которой леди смогут сделать утренний макияж, а мужчины – побриться с максимальным удобством. Зеркала со шкафчиком либо полками кроме непосредственного отображения картинки будут являться также хранилищем необходимых для бритья или чистки зубов изделий.

2. Пеналы. Узенькие вытянутые шкафы в ванную – прекрасное место для хранения средств, связанных с уходом за телом и волосами. Часто пеналы оснащены нижней частью и секцией для хранения грязного белья, что позволяет убрать не слишком привлекательный элемент дизайна – корзину. Пеналы станут прекрасным дополнением ванного комплекта, они обладают компактностью и вместительностью. В них можно расположить необходимые принадлежности и средства личной гигиены. Монтируется в любом месте комнаты, часть моделей может устанавливаться на стене.

3. Тумбы. Один из наиболее востребованных элементов мебели. Изготавливаются из прочных и износостойких материалов. Выбирая тумбу, обратите внимание на тип покрытия, фурнитуру и влагоустойчивость. Чтобы этот элемент гармонично вписался в интерьер ванной, учтите общее оформление ванной комнаты. Для мягкого дизайна с обтекаемыми линиями строго прямоугольная конструкция будет не самым лучшим вариантом. В то время как классический дизайн с позолотой и резьбой не сможет радужно «принять» тумбочку в стиле минимализм. Прекрасно, если материалы и оттенки тумбы будут соответствовать материалам и цветам общего интерьера.

4. Шкафы. Безупречный вариант для обладателя габаритной ванной комнаты. В каталоге магазина Аква Сити представлены брендовые шкафчики Cersanit, Kolo, Laufen, Gorenje. Разнообразие моделей – напольных и подвесных – позволяет приобрести вариант, оптимально вписывающийся в пространство. Изделия изготавливаются из качественных материалов и комплектующих, покрыты специальной краской и слоем грунта. Поэтому исключена возможность деформации элементов шкафа под влиянием влажности.

5. Комоды. Имеют выдвижные полочки, поэтому при выборе обратите внимание на качественные характеристики выдвижного механизма. Все ролики должны мягко и бесшумно функционировать, а металлическая фурнитура обязательно должна быть устойчивой к возникновению коррозии. Немаловажным моментом выбора могут стать конструктивные и функциональные особенности этого вида мебели. На рынке представлены два основных вида комодов – прямые и угловые.

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