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Сегодня 13:5799

Меняйте ремешки на часы Hublot по своему настроению

Бренд Hublot, которому кстати 39 лет, прочно закрепился среди лидеров швейцарских марок.

Часы отличаются своей лаконичностью и четкостью линий. А все потому, что первый экземпляр создавался по образу иллюминатора. Отсюда и пошло название. Одна из основных особенностей - титановые крепления. У марки существует 6 основных линеек. У оригинальных изделий существует еще одна особенность, запах ванили у каучуковых браслетов. На многих моделях, как мужских, так и женских, располагаются кристаллы.

Абсолютно каждая модель - механическая. Но для удобства в них есть автоподзавод. К основным моделям можно отнести:

  • • King Power - с крупным циферблатом, сочетанием традиционных и авангардных материалов и с оригинальной отделкой, чаще всего с драгоценными камнями.

  • • Big Bang - устойчивы к морской воде и свету. Яркие и необычные. Дизайнеры совмещают несовместимые материалы, например, добавляют керамические элементы. Особенно популярны среди чиновников и известных личностей.

  • • Classic Fusion - классический дизайн, с плавными линиями и четким механизмом. Никаких ярких элементов. Но есть некоторые лимитированные серии, где даже в эту модель добавляют массивные элементы.

Но какие бы модели вы ни выбрали, случаются ситуации, когда требуется заменить ремешок на часах. Или предыдущий просто не нравится, или повредился.

Удовлетворим любой вкус

Не обязательно покупать дорогостоящие браслеты, если можно купить в разы дешевле, но не уступающие по качеству.

Выбрать ремешок для часов Hublot китайский не сложно. Консультанты интернет-магазина “Кронос” подскажут и подберут изделие под вашу модель. Хочется отметить, что все используемые материалы гипоаллергенные, устойчивы к поту и приятные на ощупь. Дизайнеры прорабатывают каждую мелочь, чтобы владельцу все пришлось по вкусу и соответствовало стилистике бренда. У каждого человека свое понимание прекрасного и восприятие идеального. Поэтому создатели не ограничились одним направлением и разработал модели с разными браслетами.

Ремешки обладают такими качествами, как:

  • • небольшой вес;

  • • эргономичность,

  • • долговечность;

  • • надежная конструкция.

В наличии имеются разнообразные расцветки (черные, оранжевые, хаки и т.д.), материалы (каучук, экокожа, нержавеющая сталь).

В магазине “KRONOS” предоставляется гарантия на весь товар, на 12 месяцев. Быстрая и надежная доставка в любой город Украины. Каждый клиент очень важен - поэтому специалисты с удовольствием ответят на любой ваш вопрос. 

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