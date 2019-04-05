Модные ювелирные украшения в преддверии лета Главное правило летнего сезона 2019 года — отсутствие строгих правил. Поэтому модными будут и те, кто отдает предпочтение сдержанной лаконичности, и те, кто считает, что украшений много не бывает. Главное — соблюдать золотую середину: выглядеть ярко и оригинально, но без кричащей аляповатости.

Как сделать лучший и правильный выбор, ведь в ассортименте драгоценностей и огромном (да-да!) количестве трендов так легко запутаться?! Эксперты UkrZoloto считают, что перед тем, как выбрать и купить ювелирные украшения, стоит сравнить разные модели, отталкиваться от модных тенденций, но и учитывать свои вкусы.

Какие драгоценности будут в моде летом

Перед формированием собственной модной коллекции и каталога просмотрите фото с модных показов и коллажи на страницах fashion-блогеров, чтобы знать, как лучше комбинировать драгоценности и создавать безупречные аутфиты. Не всегда цена — показатель эксклюзивности. То самое красивое, яркое, необычное украшение можно найти недорого, ведь цены зависят от металла и вставки. Для чего переплачивать?

Хотите быть в тренде? Помните, что этим летом в моде:

• серьги-кольца;

• сережки в форме цветов;

• каффы;

• серьги с перьями и кисточками;

• массивные цепочки разной длины;

• чокеры и колье;

• изделия с логотипами брендов;

• крупные браслеты;

• анклеты;

• большие кольца и перстни.

Это базовый ассортимент, без которого не обойтись. Так почему бы не порадовать себя?

Все тренды сочетаются, что позволяет создавать смелые, красочные, экстравагантные образы. Серьги-цветы не выходят из моды несколько сезонов, ведь каждое подобное украшение — произведение искусства. Моносерьги, каффы, кольца представлены в коллекциях Miu Miu, Zimmermann, Monse и Oscar de la Renta. Подвешивайте на чокеры медальоны разных цветов и форм. Логомания не обошла стороной самые известные дома моды — Chanel, Balenciaga и Christian Dior. Колье и даже серьги с названиями брендов и словами Love и Happy идеально сочетаются с платьями, футболками и джинсами.

Как выбирать изделия для отпуска на море

Женщины не хотят расставаться с любимыми украшениями даже во время отпуска. Когда выбрано райское место на берегу моря, нужно упаковать чемодан и косметичку, не забыв все самое необходимое из ювелирной коллекции. Если вы решили гулять по узким улочкам приморского городка берите браслеты, чокеры, кольца и не бойтесь экспериментов с серьгами.

Пляжный отдых дает зеленый свет массивным и необыкновенным украшениям: каффы, цепочки с кулонами, браслеты с шармами или несколько браслетов на руке, красочные кольца и анклеты подчеркнут красоту загорелого тела и еще раз докажут, что лето должно быть ярким и стильным. Ukrzoloto рекомендует не забывать, что это базовые украшения, но от их сочетания зависит, каким будет ваш образ — сдержанным или экстравагантным.

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