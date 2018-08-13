Модульная спальная мебель ― комфортный сон без усилий Спальная комната занимает особое место в квартире. Качество сна напрямую влияет на работоспособность и настроение человека в дневное время. Гораздо приятнее засыпать в стильно обставленной комнате, где удобная мебель настроит на крепкий сон, а красивый вид будет радовать хозяина спальни с утра.

Интернет-магазин «Мебельная лавка» специализируется на спальной мебели, которую можно посмотреть по ссылке https://mebellavka.com.ua/spalni, а кроме работы с поставщиками и сам занимается производством мягкой и корпусной мебели, используя качественное и безопасное сырье. Дизайнеры могут создать уникальное предложение с нуля или предложить готовое решение. Каталог на сайте предлагает десятки спален в классическом стиле, ретро, модерн и прованс.

На что обратить внимание при выборе гарнитура в спальню

Преимущества готовых модульных спален ― не нужно самостоятельно подбирать элементы, чтобы они подходили друг к другу и при этом есть возможность выбрать комплектующие набора. Кроме тумбочек, комода и кровати, можно приобрести зеркало, шкаф-купе, туалетный столик.

При этом самый важный момент при выборе ― кровать. Что нужно учитывать в ней:

• Размер. Одно- или двуспальная, оставит ли она достаточно места для другой мебели и свободного перемещения по комнате.

• Материал. В наличии мебель из натуральной древесины, ДСП и МДФ, при этом последний вариант «золотая середина» по цене-качеству.

• Основание для матраца. Для ортопедического эффекта следует выбирать конструкцию из деревянных планок или ламелей. Чем их больше, тем лучше. Если у кровати есть система «газ-лифт», такой подъемный механизм больше подходит для маленьких спален, но помешает матрацу проветриваться.

«Мебельная лавка» ― надежный партнер в дизайне интерьера

В интернет-магазине «Мебельная лавка» можно сделать выбор самостоятельно или обратиться к менеджеру, который поможет подобрать решение согласно вашему вкусу, габариту спальни и бюджету. Возможно индивидуальное изготовление мебели по заданным размерам, доступна широкая цветовая гамма на выбранный модуль.

Благодаря вниманию к мелочам и тщательному отбору поставщиков, «Мебельная лавка» успешно работает на рынке с 2010. Среди представленных брендов: Світ меблів, Ashley, Moblex, Эконит, Мебус, Bellini, Рандо, Domini и другие. Производство из Украины, Румынии, США, Малайзии и прочих стран. Вся мебель оперативно доставляется по территории Украины, для заказа достаточно заполнить форму, позвонить или обратиться в один из фирменных салонов.

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