Мужская обувь 2018 года: тренды Хотите узнать какую обувь будут носить мужчины в 2018 году?

Стильная и качественная обувь станет прекрасным завершением любого образа. Хотите выглядеть эффектно, но не можете придумать ничего интересного? Узнайте о модных трендах мужской обуви 2018 года! Это обязательно Вас вдохновит и поможет найти особенное решение на любой случай жизни!

Материалы

Время идёт, и модные тенденции тоже не стоят на месте, порой меняясь до неузнаваемости. Но лишь одно остаётся неизменным вот уже много десятилетий подряд – популярность натуральных материалов. На лето и сухую осеннюю и весеннюю погоду можно выбрать изделия из замши или нубука. На холодную и дождливую погоду подойдут ботинки и туфли из кожи.

Для классических моделей всё также используется кожа чёрного и коричневого цвета. Строгий дресс-код, как правило, большего не позволяет. Для обуви других стилей ограничений практически не существует. А если и есть какие-либо рамки, то и они не смогут остановить творческие порывы дизайнеров.

Модели

Что касается моделей, то опять-таки сразу стоит упомянуть классические кожаные туфли чёрного и коричневого цвета. Они всегда актуальны. То же самое можно сказать и о классических ботинках. Также не выйдут из моды в 2018 году челси. Дизайнеры продолжают их представлять в своих коллекциях. Разнообразие наблюдается лишь в цветовой гамме. Для тех же, кто не скован рамками дресс-кода, дизайнеры предлагают более демократичные модели:

• лакированные туфли или туфли из змеиной кожи для образа в стиле «smart casual»; • туфли из льна и парусины для стиля «casual» на лето.

Особенно популярна будет спортивная обувь. Дизайнеры рекомендуют присмотреться к кроссовкам и сникерсам ярких цветов. В качестве материала используются нубук и замша. Появятся в 2018 году также и классические модели с элементами спортивного стиля. Выглядят они экстравагантно и необычно, зато неизбито.

Войдут в моду изделия в стиле неформальных течений (рок, панк и т.д.). Для них характерно изобилие металлических аксессуаров – цепей, шипов, заклёпок. Можно обратить внимание и на высокие ботинки в стиле милитари. Однако их рекомендуется сочетать с ярким тщательно продуманным образом. Высокими ботинками под стиль «casual» никого уже не удивишь. Летом будут в тренде так называемые гладиаторские сандалии. Хорошая возможность на время отставить слипоны и другие летние туфли-тапки.

Цвета

В моду входят яркие цвета: синий, бордовый и винный. Также в тренде шоколадный, песочный и горчичный. Не меньшей популярностью будут пользоваться модели с животными принтами (например, как упоминалось ранее, под змеиную кожу) и в клетку. Наш интрент магазин обуви уже подготовился к новому сезону - https://shop.bastion-ua.com/

Если же Вы не любите яркие цвета, но хотите быть в тренде, выберите однотонную обувь с яркими акцентами. В такой модели Вы будете выглядеть стильно и сдержано.

Сникерсы и кроссовки могут быть самых разнообразных цветов. В большинстве своём однотонные. Но также возможны варианты с яркими акцентами (другого цвета шнурки, подошва и т.д.).

Итог

Менять что-то в гардеробе, опираясь на тренды – это прекрасно. Однако каждый образ должен быть продуман, а обувь, даже самая модная, должна сочетаться с Вашей одеждой. В погоне за модой не забывайте, что превыше всего – стиль.

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