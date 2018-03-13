Мужской кулон — давний и символичный аксессуар

Сегодня цепочка перестала играть столь утилитарную роль. Но она по-прежнему остается одним из излюбленных мужских украшений. По крайней мере, от кулона-крестика не откажутся даже самые ярые ненавистники сережек, колец и браслетов на мужчинах.
Кулон — это сдержанный и демократичный аксессуар, который может стать прекрасным подарком мужчине на любое торжество.
Как выбирать и носить кулоны
Чтобы украшение произвело должное впечатление, его нужно сочетать футболкой или майкой, то есть не прятать под одеждой. Исключение составляют нательные крестики, которые не принято выпячивать. Хотя и этому правилу сейчас следуют далеко не все. Особенно если крестик является достойным образцом ювелирного искусства.
Очень эффектно иногда выглядит кулон вместо галстука. Это внесет нотку брутальности в чопорный классический ансамбль.
При выборе подвески для подарка себе или кому-то следует принимать во внимание возраст, вкусы и склонности будущего владельца. Кулон должен соответствовать его индивидуальности и стилю жизни. Молодой неформал обрадуется украшению экстремального дизайна. А для мужчин с традиционными взглядами лучше выбирать модели более строгие и нейтральные.
Где покупать
Не всякий мужчина захочет ходить по магазинам, тем более ювелирным, чтобы выбрать себе украшение для цепочки. У женщин тоже не всегда достаточно времени разглядывать витрины в поисках кулончика для любимого. Вот тут незаменимыми оказываются интернет-магазины. Не вставая с кресла, листаешь страницы онлайн-каталога, выбираешь самое интересное и заказываешь. А потом просто получаешь в любое удобное время.
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Вам может приглянуться модель из следующего материала:
• металла;
• пластика;
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Строгое и лаконичное украшение непременно увеличит вашу привлекательность.
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