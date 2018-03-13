Мужской кулон — давний и символичный аксессуар Кто сказал, что ювелирные украшения интересуют только женщин? Стильная цепочка с кулоном смотрится очень мужественно и сексуально на мускулистой шее и ассоциируется с какой-то первобытной силой. Ведь шейные украшения появились одними из первых. И тогда они не служили красоте, а свидетельствовали о социальном статусе мужчины или о его боевых победах.

Сегодня цепочка перестала играть столь утилитарную роль. Но она по-прежнему остается одним из излюбленных мужских украшений. По крайней мере, от кулона-крестика не откажутся даже самые ярые ненавистники сережек, колец и браслетов на мужчинах.

Кулон — это сдержанный и демократичный аксессуар, который может стать прекрасным подарком мужчине на любое торжество.

Как выбирать и носить кулоны

Чтобы украшение произвело должное впечатление, его нужно сочетать футболкой или майкой, то есть не прятать под одеждой. Исключение составляют нательные крестики, которые не принято выпячивать. Хотя и этому правилу сейчас следуют далеко не все. Особенно если крестик является достойным образцом ювелирного искусства.

Очень эффектно иногда выглядит кулон вместо галстука. Это внесет нотку брутальности в чопорный классический ансамбль.

При выборе подвески для подарка себе или кому-то следует принимать во внимание возраст, вкусы и склонности будущего владельца. Кулон должен соответствовать его индивидуальности и стилю жизни. Молодой неформал обрадуется украшению экстремального дизайна. А для мужчин с традиционными взглядами лучше выбирать модели более строгие и нейтральные.

Где покупать

Не всякий мужчина захочет ходить по магазинам, тем более ювелирным, чтобы выбрать себе украшение для цепочки. У женщин тоже не всегда достаточно времени разглядывать витрины в поисках кулончика для любимого. Вот тут незаменимыми оказываются интернет-магазины. Не вставая с кресла, листаешь страницы онлайн-каталога, выбираешь самое интересное и заказываешь. А потом просто получаешь в любое удобное время.

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На страницах виртуального каталога представлены мужские подвески столь популярной нынче военной или религиозной тематики.

Вам может приглянуться модель из следующего материала:

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Строгое и лаконичное украшение непременно увеличит вашу привлекательность.

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