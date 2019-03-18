На чем можно экономить во время ремонта? Существует мнение о том, что недорого и качественно сделать ремонт невозможно. Однако, если подойти к этому вопросу с умом, можно заметить, что все же бывают разумные способы сэкономить.

Особенно, если обратиться в компанию «Альфа-Проект», которая готова провести ремонт квартиры в Киеве, который будет соответствовать не только вашим предпочтения, но и финансовым возможностям. Вам нужно просто перейти по ссылке: https://pmg.kiev.ua/remont-i-otdelka-kvartir.html и оставить заявку. А также, чтобы вписаться в бюджет, нужно воспользоваться этими полезными советами.

6 советов, как сэкономить на ремонте

1. Напольные покрытия. Самым качественным материалом для пола считается древесина, но и обходиться она очень недешево. Что бы сэкономить, можно использовать паркетную доску, которая на вид мало чем отличается, но имеет гораздо меньшую стоимость. В применение этого материала есть свои особенности, например, нельзя укладывать ее диагонально, это приведет к большому расходу паркетной доски. Перед тем как использовать такое напольное покрытие нужно качественно подготовить основу, в противном случае со временем пол станет разъезжаться и скрипеть.

Что бы сэкономить еще больше, можно выбрать хороший ламинат в цвет. Современные материалы отлично имитируют дерево, поэтому подойдет даже линолеум, который кстати можно класть и на неровный пол.

2. Дорогие материалы для стен. Если дизайнерские обои или керамогранит не вписываются в ваш бюджет, можно оформить ими одну стену в комнате. Остатки обычно окрашивают краской. Такой интерьер может стать динамичным и разноплановым. Часто на рынке можно увидеть остатки материалов, которые имеют большую скидку.

В ванной комнате следует использовать влагостойкую краску. А бордюры или декоры можно заменить на зеркальные элементы.

3. Стиль. Самыми экономичными стилями считаются эклектика, скандинавский и современный. Не стоит углубляться в моду, ведь она изменчива, а ремонт нужно делать на длительное время.

4. Мебель. Переделав старое кресло и добавив в него новую обшивку, можно сделать куда более интересный предмет, чем, например, дизайнерский диван, на который будет потрачена половина бюджета. Что бы создать неповторимый внешний вид у тумбочек, часто используют только краску и свою фантазию. Для украшения кресел подойдут подушки и плед.

Для шкафа экономичным материалом считается фанера. Разнообразные декоративные изыски увеличивают стоимость такой мебели, поэтому лучше выбрать что-то проще.

5. Светильники. На количестве освещающих элементах экономить не стоит. Вместе с ними можно использовать светодиодную ленту или другие дополнительные источники света.

6. Порядок ремонта комнат. По правилам ремонт начинается с самой дальней комнаты. Если не хватает средств на всю квартиру сразу, балкон, кладовую и гардеробную следует отремонтировать, когда улучшится финансовое положение.

Если придерживаться определенных правил, то вы сможете значительно сэкономить на ремонте без ущерба качеству.

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