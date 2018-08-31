Найди свой wi fi роутер для интернета Деловые поездки и насыщенный впечатлениями отдых все чаще нуждаются в постоянном интернет-подключении. Мы не мыслим свою жизнь без выхода в интернет, а значит, поиск надежных беспроводных устройств для этих целей становится все более актуальным.

Существуют популярные марки и модели девайсов для передачи данных вдали от Вашего привычного местонахождения (будь то дом или работа), и 4g wifi роутер huawei - одно из интересных решений в этом контексте.

Например, весьма выгодным приобретением тут можно считать роутер Huawei E5573, рассчитанный для подключения как 3G, так и 4G, и подходящий для работы со всеми GSM-операторами. Отличная скорость (до 150 Мбит/с), классная батарея - до 4 часов в активном режиме. Легкий, компактный, удобный. Еще один вариант - Wi-Fi роутер Huawei E 5577. Также поддерживает 3G, 4G. Аккумулятор - еще мощнее, он способен продержаться без подзарядки до 6 часов. Два выхода под усиливающую антенну позволяют брать такой роутер даже туда, где есть проблемы с покрытием. Благодаря тому, что есть не один, а два разъема под антенну, можно подключать антенну mimo - двухканальный усилитель, который особенно эффективен в местах, сложных для приема сигнала сети оператора.

Как выбрать 3g 4g wifi роутер

Поскольку мы заговорили о некоторых конкретных параметрах, которые уместно учитывать при покупке беспроводных устройств вообще и 4g lte wifi роутеров, в частности, давайте немного поговорим о критериях выбора. В самом деле, чем руководствуемся, когда подбираем себе роутер? Он должен быть красивым, надежным, удобным, мощным? Или все вместе? Чтобы правильно ответить на все вопросы, нам необходимо понять, для чего нужен роутер конкретно Вам? Потребность, как правило, выражается в необходимости своевременного и эффективного доступа в интернет для проверки почты, общения в социальных сетях, skype, viber, telegram; просмотра роликов и фильмов; успешного прохождения онлайн-игр; пересылки информации различных объемов и многого другого. В зависимости от объема этих требований, Вам требуются совершенно разные по мощности и функциям устройства. Они отличаются и по стоимости. Поэтому вовсе не значит, что Вам требуется ”самое дорогое и модное”. Кроме того, не стоит забывать и о такой вещи, как покрытие сети. При слабом покрытии и нестабильной связи обязательно подбирайте 4g lte wi fi роутер, к которому можно подключить антенну. В противном случае, возможности устройства будут зависеть напрямую от того, где Вы его используете. Для модема и wi-fi роутера это совсем не подходит, потому что полная комфортная мобильность определяется возможностью работать в любых условиях, с любым оператором, но всегда с хорошим результатом.

На что обратить внимание при выборе роутера 3G или LTE?

При выборе подобных устройств многие задаются вопросом ,а важен ли внешний вид роутера. Смотря, что имеется в виду. Ведь понятия “внешность”, “дизайн” включают в себя в данном случае очень многое, в том числе, и важное для практического использования. Например, вес. При транспортировке важна каждая мелочь, которая лежит в Вашем рюкзаке или оттягивает карман. Поэтому поинтересуйтесь, сколько весит будущая покупка. Обычно эта информация всегда есть в паспорте производителя или предоставляется порядочным продавцом. Роутеры, универсальные карманные, весят, как правило, 100 грамм или более, что, разумеется “не делает Вам погоды”. Кроме того, они имеют удобный дизайн, который отличается обтекаемостью и отсутствием выступающих мест. Такое устройство брать с собой - одно удовольствие.

Совместимость с операторами. Это уже из области чистой практики. И лучше, если Вы не только узнаете это, спросив у продавца, но и проверите самостоятельно, “наведя справки”. При выезде за границу, этот нюанс может стоить очень многого. Вы должны знать точно, что, вставив нужную симку, получите сразу интернет.

Скорость и возможность усилить сигнал, а значит, и увеличить скорость. Частично мы уже об этом говорили. Подключение внешних антенн к роутеру дает Вам карт-бланш в плане мобильности. Вот тут есть специалисты, которые лучше других смогут подобрать нужное решение. В городе или в селе - Вы подключитесь всюду.

Мощность аккумулятора. Совмещение функции Power Bank. Очень важный параметр для роутера. Одни модели позволяют работать 3 часа без подзарядки, а другие - 23. За это отвечает батарея, которая является сердцем любого роутера. Она важна еще и потому, что при достаточной емкости может выступать как самостоятельный аксессуар, используемый для подзарядки всех Ваших гаджетов: смартфонов и планшетов. Просто подключите их к роутеру-павербанку по micro-USB и Вы снова активны!

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