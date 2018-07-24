Не хватает денег на еду в месяц? Возьми у Майкредит Жизнь в Украине дорожает и если на чем-то можно экономить и не тратить деньги, то вот на продуктах питания редко удается экономить. Эти траты – существенные составляющая трат, но во всяком случае, если средств не хватает, всегда можно дозанять сумму и исправить положение.

Срочно взять кредит онлайн может каждый украинец, кому срочно нужны деньги. Сделать это можно в одном из существующих кредитных сервисов в Украине. Одним из наиболее популярных является Майкредит, где каждый может получить до 10000 грн на 35 дней. При этом у клиента не спрашивают цель кредитования, поэтому совершенно неважно, куда вы потратите полученные средства – на покупку техники или хотите оформить займы онлайн на карту на покупку продуктов.

Сколько денег уходит на еду?

Средняя стоимость продуктовой корзины составляет около 1500-2000 в неделю. Состоит она из:

• Овощей;

• Фруктов;

• Мяса;

• Крупы;

• Хлеба;

• Молока;

• Яиц.

При этом есть также варианты экономии. Вот некоторые их них, что деньги на питание в месяц уходили в меньшем размере:

• Используйте скидочные карты;

• Используйте кешбеки банков;

• Покупайте еду в крупных супермаркетах, где цены обычно ниже;

• Фрукты и носки лучше покупать на сельских рынках (там они и вкуснее, и дешевле);

• Продукты длительного хранения покупайте оптом или большими партиями по сниженной цене.

А вот если в семье есть маленький ребенок, то надо денег на еду в месяц больше и экономить не получится – нужно будет постоянно покупать свежие овощи и фрукты, мясо, молочное питание. Растраты увеличится минимум на 30% Для экономии не стоит также бояться и покупать готовую кулинарию. Конечно, делать это лучше в больших и популярных сетях супермаркетов, которые дорожат своей репутацией и следят за качеством продуктов. Таким образом можно реально сэкономить до 50% денег и несколько часов времени, которое было бы потрачено на готовку – некоторые супермаркеты в вечернее время проводят акции и продают уже готовые блюда с хорошими скидками (от 20% и выше).

Как получить сумму в Майкредит?

Деньги на еду на месяц можно брать из зарплаты, но, если средств не хватает, можно всегда одолжить нужную сумму в Интернете. Например, сервис https://mycredit.ua позволяет получить займ в любое время суток.

Условия кредитования выгодные и позволяет покрыть любые расходы, независимо от того, сколько денег в месяц уходит на питание (в большинстве случаев). А именно:

• Лимит – до 10000 грн;

• Срок – до 35 дней;

• Возраст клиента – от 18 лет;

• Без справки о доходах;

• На любые цели (получить нужные деньги на еду в месяц реально);

• Есть пролонгация.

Сервис выдает деньги на любые нужды почти каждому, кто обратился за помощью. При этом не нужно говорить, на что вы собираетесь тратить деньги. Оплати займ легко в личном кабинете, где с помощью банковской карты можно внести платеж, взять реквизиты для оплаты через банк, терминалы пополнения счета. В личном кабинете каждый пользователь может отследить сумму долга, которую осталось выплатить или активировать пролонгацию. Переносить платеж можно несколько раз, при этом главное погасить начисленную комиссию. Майкредит – удобный и быстрый способ решить все проблемы с финансами (если они небольшие, но именно они чаще всего возникают), причем сделать это можно в любое время суток и самостоятельно.

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