Не хватает денег на еду в месяц? Возьми у Майкредит

Срочно взять кредит онлайн может каждый украинец, кому срочно нужны деньги. Сделать это можно в одном из существующих кредитных сервисов в Украине. Одним из наиболее популярных является Майкредит, где каждый может получить до 10000 грн на 35 дней. При этом у клиента не спрашивают цель кредитования, поэтому совершенно неважно, куда вы потратите полученные средства – на покупку техники или хотите оформить займы онлайн на карту на покупку продуктов.
Средняя стоимость продуктовой корзины составляет около 1500-2000 в неделю. Состоит она из:
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• Овощей;
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• Фруктов;
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• Мяса;
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• Крупы;
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• Хлеба;
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• Молока;
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• Яиц.
При этом есть также варианты экономии. Вот некоторые их них, что деньги на питание в месяц уходили в меньшем размере:
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• Используйте скидочные карты;
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• Используйте кешбеки банков;
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• Покупайте еду в крупных супермаркетах, где цены обычно ниже;
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• Фрукты и носки лучше покупать на сельских рынках (там они и вкуснее, и дешевле);
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• Продукты длительного хранения покупайте оптом или большими партиями по сниженной цене.
А вот если в семье есть маленький ребенок, то надо денег на еду в месяц больше и экономить не получится – нужно будет постоянно покупать свежие овощи и фрукты, мясо, молочное питание. Растраты увеличится минимум на 30% Для экономии не стоит также бояться и покупать готовую кулинарию. Конечно, делать это лучше в больших и популярных сетях супермаркетов, которые дорожат своей репутацией и следят за качеством продуктов. Таким образом можно реально сэкономить до 50% денег и несколько часов времени, которое было бы потрачено на готовку – некоторые супермаркеты в вечернее время проводят акции и продают уже готовые блюда с хорошими скидками (от 20% и выше).
Деньги на еду на месяц можно брать из зарплаты, но, если средств не хватает, можно всегда одолжить нужную сумму в Интернете. Например, сервис https://mycredit.ua позволяет получить займ в любое время суток.
Условия кредитования выгодные и позволяет покрыть любые расходы, независимо от того, сколько денег в месяц уходит на питание (в большинстве случаев). А именно:
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• Лимит – до 10000 грн;
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• Срок – до 35 дней;
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• Возраст клиента – от 18 лет;
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• Без справки о доходах;
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• На любые цели (получить нужные деньги на еду в месяц реально);
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• Есть пролонгация.
Сервис выдает деньги на любые нужды почти каждому, кто обратился за помощью. При этом не нужно говорить, на что вы собираетесь тратить деньги. Оплати займ легко в личном кабинете, где с помощью банковской карты можно внести платеж, взять реквизиты для оплаты через банк, терминалы пополнения счета. В личном кабинете каждый пользователь может отследить сумму долга, которую осталось выплатить или активировать пролонгацию. Переносить платеж можно несколько раз, при этом главное погасить начисленную комиссию. Майкредит – удобный и быстрый способ решить все проблемы с финансами (если они небольшие, но именно они чаще всего возникают), причем сделать это можно в любое время суток и самостоятельно.
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