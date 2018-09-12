Незаменимый помощник на кухне - блендер Kenwood Представить современную прогрессивнеую кухню современной хозяйки без высокофункционального блендера почти невозможно. Сделать смузи, молочный или спортивный коктейль, измельчить фрукты и лед, создать творожный йогурт - со всем этим с легкостью справятся блендеры Kenwood. Оборудование знаменитого английского производителя весьма популярно на современном рынке бытовой техники и пользуется большим спросом и доверием среди покупателей.

Чем особенны блендеры Kenwood

Каждая модель данного оборудования производит работу в нескольких скоростях. Это позволяет самостоятельно выбрать степень необходимого измельчения. Помимо этого блендеры Kenwood отличаются довольно простой панелью управления, с которой под силу справиться даже ребенку. Также данное устройство обладает высокой мощностью, что позволяет смешивать почти любые ингредиенты и проводить эксперименты в области кулинарии.

Внешний вид блендера, в свою очередь, очень лаконичен и привлекателен. Помимо больших кулинарных возможностей блендер может служить самым настоящим дополнением (или даже украшением) кухни. Все модели данного оборудования сочетают в себе максимальную производительность и надежность при работе с абсолютно любыми продуктами.

Надежны ли блендеры Kenwood?

Блендеры созданы в соответствии со всеми нормами и правилами. Их корпус выполнен из качественного и прочного материала и защищен от появления ржавчины. Все электрические детали прочно защищены от попадания влаги, сделаны из качественных материалов. Английскому производителю удалось создать целую линейку качественных, безопасных и высоко функционирующих блендеров.

Все это говорит о том, что блендеры Kenwood прослужат довольно большой срок времени и сохранит не только свой внешний вид, но и полную функциональность. Такое оборудование идеальный вариант для всех, кто любит самостоятельно готовить вкусные охладительные напитки, коктейли или полезные йогурты. А также прекрасная возможность для всех спортсменов создавать протеиновые коктейли самостоятельно и совершенствовать свою тело постоянно. Блендеры Kenwood - это прекрасное сочетание качества, функционирования, внешнего вида и цены.

Блендеры Kenwood - надежный помощник на любой кухне, с его помощью приготовление блюд для семьи будет приносить только удовольствие, а также можно пробовать новые рецепты.

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