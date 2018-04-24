Очки из серии ray ban Aviator Очки Ray-Ban Aviator можно без преувеличения назвать вечной классикой. История этого бренда насчитывает около восьми десятков лет, но его продукция по сей день остается актуальной. С помощью такого необычного аксессуара можно легко создать стильный, изысканный образ. Это атрибут успешных, уверенных в себе людей.

Изначально «Авиаторы» предназначались для летчиков. Начало прошедшего столетия характеризовалось небывалым взлетом авиастроения, а профессия пилота стала одной из самых популярных. В 1937 году в Италии были изобретены очки, позволяющие защитить глаза летчиков от солнечных лучей. Линзы этих изделий имели каплевидную форму, благодаря чему они меньше бликуют на солнце. Оправы первых моделей были выполнены из легкого, но удивительно прочного металла. В современных вариантах кроме металла используется качественный пластик, или гармоничное сочетание этих двух материалов. Кроме каплевидных, на суд потребителей представлены также аксессуары со стеклами другой формы. Так, например, модели с круглыми линзами можно найти на странице сайта http://raybanco.com.ua/kiev/b98-Round.

Но вернемся к истории. Уже через год после начала серийного производства очки Ray-Ban Aviator появились в свободной продаже и сразу же произвели настоящий фурор. Чем же так привлекли покупателей «Авиаторы»? Их основным положительным качеством можно назвать универсальность – такие аксессуары подходят как мужчинам, так и представительницам слабого пола. Они превосходно сочетаются с любым образом, стилем, цветовой гаммой одежды. Aviator способен гармонично вписаться в деловой, повседневный или даже романтический стиль.

Кроме создания яркого, эффектного образа, легендарные солнцезащитные очки безупречно выполняют и свое основное предназначение. Они отлично защищают глаза от негативного воздействия лучей ультрафиолета, при этом обеспечивая максимально четкое изображение. Линзы изделий изготавливаются из высококачественного минерального стекла, которое отлично убирает блики от воды, мокрого дорожного покрытия и т.д. По этой причине «Авиаторы» особенно рекомендованы водителям и поклонникам активных видов отдыха. Современные модели имеют крупные линзы с зеркальным градиентом или темным покрытием. Очки Ray-Ban Aviator – это неотъемлемый атрибут активного, успешного, уверенного в себе человека.

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