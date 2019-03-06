Офисные кресла – делаем правильный выбор Компьютерное кресло для рабочего стола – вещь необходимая, ведь она не только дополняет рабочее место, но и создает условия для продуктивной работы.

Очень важно подобрать правильное компьютерное кресло где эргономичность, комфорт и регулировки – станут основными критериями в выборе. Большой выбор офисных кресел предлагает интернет-магазин Стол и Стул, в ассортименте товара представлены модели на любой вкус. Здесь можно подобрать кресло любого дизайна и различного цветового оформления https://stol-i-stul.com.ua/ofisnye-kresla.

Виды офисных кресел

Компьютерные кресла для офиса делятся на несколько видов:

- операторские;

- для персонала;

- для руководителей;

- для посетителей.

Самые простые компьютерные кресла для сотрудников это операторские модели, они оснащены спинкой, сидением и подлокотниками. Механизмы регулировок по высоте и глубине сидения, помогут легко подстроить его для удобной работы. Такие модели отличаются простотой и широкой цветовой гаммой, которые легко подобрать под любой офисный кабинет.

Офисные кресла для персонала имеют более эргономичную конструкцию, отличаются надёжностью и удобством. Спинка имеет эргономическую форму, которая повторяет форму спины и позволяет сидеть долгое время без особой усталости. Кроме того, главным критерием в выборе являются также вместительное эргономичное сидение, подлокотники, механизмы регулировок и обивка.

Офисные кресла для руководителей – это особая категория, отличающая внешним видом, материалами и повышенной эргономикой. Это более массивные и презентабельные модели, которые своим внешним видом подчёркивают статус своего владельца. Такие компьютерная мебель дополнительно имеет подголовник, регулируемые подлокотники и более дорогую обивку, чаще всего натуральную кожу.

Категорию кресел для посетителей представляют простые, но в то же время удобные модели, отличающиеся простым дизайном и практичностью. Они не предназначены для долгого сидения, поэтому не имеют подлокотников и высокой спинки. Как правило, эту категорию представляют стулья, которые создают комфортные условия для посетителя.

На что обращаем внимание при выборе

Для комфорта и удобства офисного кресла важна не только эргономичная спинка и вместительное сидение. Также важны дополнительные регулировки и определенные составляющие, которые обеспечивают комфорт и помогают легко подстроить его под свои потребности.

- Регулировка по высоте. Механизм газлифт позволяет без проблем отрегулировать сидение под рост сидящего. Механизм находится под сидением и приходит в действие путём нажатия на рычаг.

- Наклон спинки. Механизм регулировки наклона спинки позволяет менять положение сидящего, так можно откинутся на спинку и разгрузить спину в минуты отдыха.

- Вращение на 360° делает модель более удобной в использовании.

- Крестовина для каждого изделия является опорой, для большей устойчивости лучше отдавать предпочтение пятилучевой форме. В зависимости от назначения крестовина может дополняться роликами, или быть без них (для посетителей и конфеценц модели). Ролики также бывают нескольких видов – обрезиненные и пластиковые.

- Подлокотники в компьютерных креслах оказывают хорошую поддержку рукам. В зависимости от модели они имеют несколько способов крепления: к сидению, к спинке, к корпусу.

- Материал обивки сидений и спинки офисных кресел изготавливается из различных материалов: ткань, кожзаменить, кожа, сетка, пластик.

Механизмы офисных кресел

- Перманент-контакт (ПК) - используется в обычных операторских моделях и для сотрудников. С помощью такого механизма можно регулировать глубину и высоту сидения, изменяется регулировка жесткости. Механизм не имеет фиксации спинки, за счет чего она всегда находится в движении.

- Пиастра – механизм, который применяется в самых простых офисных моделях. Он также позволяет регулировать высоту сидения, глубину посадки и угол наклона спинки. Благодаря пружинно-винтовому механизму спина всегда контактирует со спинкой кресла.

- Фристайл – механизм, который используется в моделях в средней ценовой категории. Встроенный механизм Tilt позволяет фиксировать кресло в одном рабочем положении. Freestyle регулирует жесткость спинки, регулирует также высоту, глубину и наклон спинки.

- Anyfix – механизм качания с фиксацией в любом рабочем положении. Это наиболее распространенный механизм для офисных кресел. Он регулирует высоту сидения, амплитуду качания и регулирует жесткость качания.

- Мультиблок – включает все стандартные функции механизма плюс механизм глубокого качание с фиксацией кресла в одном из пяти рабочих положений. Регулируется амплитуда качания, это более удобный механизм для офисного кресла, который делает его наиболее комфортабельным. Многофункциональный механизм регулирует высоту сидения, регулирует жесткость качания в зависимости от веса, сидящего и угол наклона спинки.

Выбор офисного кресла зависит от того, для кого оно предназначается. Если для посетителей, то выбираются бюджетные модели на металлическом каркасе с тканевой обивкой или обивкой из кожзаменителя. Для операторов и персонала выбираются модели с подлокотниками и механизмом качания ПК или Tilt. Офисные кресла руководителей подчеркивают статус его владельца, поэтому должны быть презентабельными. В выборе важно также, чтобы внешний вид цвет и стиль изделия подходил под стилистику кабинета и офиса.

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