Основні класифікаційні групи меблів – усі сучасні різновиди Важливість меблів у сучасному інтер’єрі важко переоцінити. Ще в стародавні часи люди використовували різні дерев’яні та кам’яні пристосування, які за своїми функціями нагадували сучасні стіл, стілець, ліжко. Про сьогодення годі й говорити. Будь-яке приміщення житлового, офісного та комерційного типу наповнене меблевим приладдям. Від компактних м’яких пуфиків для дитячої кімнати до величезних стінок-гарнітурів до вітальнь, від офісних шаф до магазинних стендів.

Справжній всесвіт меблів

Дійсно, меблевих рішень сьогодні стільки, що їх варіативності може позаздрити навіть медична енциклопедія. Наглядною ілюстрацією даного твердження є відомий ресурс меблі Київ. Звичайно, для систематики можна дещо скоротити огляд, відштовхуючись не від конкретних моделей, а від певних базових класифікаційних груп. Саме так було зроблено при написанні даного матеріалу.

Дві великі групи

Усі меблі поділяються на м’які та корпусні. М’які меблі мають виражену комфортабельну функцію, й призначені такі вироби для оздоблення переважно житлових та в деяких випадках офісних приміщень. Корпусні конструкції в 90% випадків (окрім ліжок) використовуються як чисто функціональні та декоративні елементи інтер’єру.

Класифікація м’яких меблів

Їх набагато менше, ніж корпусних. Але важливість м’яких меблів для людини є значно відчутнішою. Адже комфорт – це ознака сучасного життя, без цього ніяк.

Середі м’яких меблів найбільш відомі такі різновиди:

• класичний диван;

• диван-ліжко;

• диван типу софа, тахта, канапка;

• крісло;

• пуфи та банкетки.

Крім того, є ще й такі класифікаційні групи, як м’які меблі трансформери. Це стосується диванів та крісел. Дивани щодо систем трансформації бувають таких типів, як:

• книжка та євро-книжка;

• клік-кляк та тік-так;

• дельфін та пума;

• пантограф та конрад;

• французька та американська розкладайки.

Класифікація корпусних меблів

Спрямовані на доповнення інтер’єру з точки зору функціоналу та естетики, корпусні вироби є найвагомішою групою меблевої класифікації. Приблизно 80% меблів у будь-якому приміщенні є саме корпусними виробами.

Корпусні меблі можна розділити на 3 функціональні групи:

Призначені для відпочинку:

ліжка, стільці, табурети, лави, шезлонги.

Призначені для зберігання/розміщення речей:

шафи, шафи-купе, комоди, тумби, секретери, полиці, вітрини.

Призначені для роботи та приймання їжі:

столи обідні, сервірувальні, журнальні, письмові, туалетні.

Крім того, корпусні меблі можуть класифікуватися за матеріалом виготовлення (дерев’яні, ДСП та МДФ, металеві, пластикові), типом конструкції (збірні, модульні, цільні, секційні) та характером виробництва (серійні, на замовлення та ексклюзивні).

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