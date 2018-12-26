Дійсно, меблевих рішень сьогодні стільки, що їх варіативності може позаздрити навіть медична енциклопедія. Наглядною ілюстрацією даного твердження є відомий ресурс меблі Київ. Звичайно, для систематики можна дещо скоротити огляд, відштовхуючись не від конкретних моделей, а від певних базових класифікаційних груп. Саме так було зроблено при написанні даного матеріалу.
Усі меблі поділяються на м’які та корпусні. М’які меблі мають виражену комфортабельну функцію, й призначені такі вироби для оздоблення переважно житлових та в деяких випадках офісних приміщень. Корпусні конструкції в 90% випадків (окрім ліжок) використовуються як чисто функціональні та декоративні елементи інтер’єру.
Їх набагато менше, ніж корпусних. Але важливість м’яких меблів для людини є значно відчутнішою. Адже комфорт – це ознака сучасного життя, без цього ніяк.
Середі м’яких меблів найбільш відомі такі різновиди:
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• класичний диван;
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• диван-ліжко;
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• диван типу софа, тахта, канапка;
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• крісло;
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• пуфи та банкетки.
Крім того, є ще й такі класифікаційні групи, як м’які меблі трансформери. Це стосується диванів та крісел. Дивани щодо систем трансформації бувають таких типів, як:
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• книжка та євро-книжка;
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• клік-кляк та тік-так;
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• дельфін та пума;
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• пантограф та конрад;
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• французька та американська розкладайки.
Спрямовані на доповнення інтер’єру з точки зору функціоналу та естетики, корпусні вироби є найвагомішою групою меблевої класифікації. Приблизно 80% меблів у будь-якому приміщенні є саме корпусними виробами.
Корпусні меблі можна розділити на 3 функціональні групи:
Крім того, корпусні меблі можуть класифікуватися за матеріалом виготовлення (дерев’яні, ДСП та МДФ, металеві, пластикові), типом конструкції (збірні, модульні, цільні, секційні) та характером виробництва (серійні, на замовлення та ексклюзивні).
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