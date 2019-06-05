Особенности выбора ракетки для теннисиста Сегодня популярность большого тенниса не вызывает сомнений. Данный вид спорта был зачислен к олимпийским категориям. А чтобы игра доставляла удовольствие важно правильно выбрать теннисную ракетку, от которой во многом зависит исход игры.

Конструктивные особенности спортивного инвентаря

Из основных составляющих частей теннисной ракетки стоит выделить:

Голову. Голова является рабочей поверхностью. Это обод, внутри которого находятся струны. Важно чтобы их натяжение было оптимальным без провисания. Рукоятку. Эта часть находится в руке спортсмена, а значит должна быть удобной. Важно чтобы она была крепкой и надежной. Часто серьезные соревнования проигрывались из-за неправильно выбранной рукоятки. Вилку. Это соединительный элемент, который обеспечивает надежную фиксацию рукоятки и головы. На нее возложена задача гашения силы удара от мяча. Благодаря этому рука спортсмена устает меньше.

Тренировочная модель ракетки

Тренировочные модели предназначены для отработки атаки. Они имеют увеличенную по площади голову и большой вес. При этом используется открытая схема натяжения струн в вертикальном и горизонтальном направлении. Это позволяет закрутить мяч в момент отражения удара.

Для обеспечения мощного удара лучше выбирать ракетки с максимальной длиной в 70 см. При этом баланс смещается в верхнюю часть. Это увеличивает силу подачи мяча.

Среди достоинств модели стоит выделить:

• максимальная мощность удара с возможностью подкрутки мяча;

• увеличенная по площади голова для удобства игры с задней линии;

• максимальные показатели прочности;

• отличное гашение вибрации от удара;

• привлекательная цена ракетки.

Но имеет такое изделие определенные недостатки:

• большой вес;

• быстрое растяжение сетки;

• плохую маневренность.

Нужно учитывать, что модели для мощного стиля игры не всегда подходят начинающим спортсменам. Людям, впервые оказавшимся на корте лучше выбирать легкие ракетки с центральным балансом, чтобы не травмировать кисть. На начальной стадии важно отточить технику без лишних травм.

Достоинства и недостатки любительской модели

Это ракетки для большого тенниса используемые спортсменами со средним уровнем подготовки. Они также отличаются увеличенным размером головы и длиной. При этом у них большой вес.

Сегодня спортсмены используют разную балансировку и струнную формулу. Опытные теннисисты при выборе учитывают индивидуальный стиль игры, силу удара и маневренность. Клубная ракетка является универсальной, так как обеспечивает комфорт подачи и отбивания мяча.

К преимуществам такого инвентаря стоит отнести:

• простоту подбора модели под нужды пользователя;

• хорошую силу удара при высокой маневренности;

• универсальность для теннисистов с любой подготовкой;

• нейтральный баланс, оптимальный для защиты и атаки.

К недостаткам любительской теннисной ракетки стоит отнести:

• сложность обеспечения средних показателей игры;

• тяжёлый вес, особенно для начинающих спортсменов;

• неудобство использования без подготовки.

Ракетка для профессионального теннисиста

Профессиональные ракетки для большого тенниса отличаются максимальным контролем игры и продуманностью в деталях. Такие модели имеют внушительный вес, небольшую голову и высокую маневренность. Обычно у них смещенный в сторону рукоятки баланс для улучшения управляемости. Для компенсации мощности подачи используется физическая подготовка теннисиста.

Среди плюсов профессиональной ракетки нужно выделить:

• отличную маневренность при большом весе;

• маленькую площадь поверхности струн для концентрации удара;

• максимальную прочность и большой ресурс;

• идеальные эргономические параметры.

Но не обошлось без определенных недостатков:

• большой вес;

• высокая стоимость;

• наличие в специализированных торговых точках.

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Выбор оптимального варианта

Новичкам подойдёт теннисная ракетка со смещением баланса в сторону руки. По площади струнное плетение должно быть не слишком большим, чтобы не утяжелять общий вес ракетки, в особенности есть ли у спортсмена не натренированные руки. Оптимальными являются карбоновые и алюминиевые модели. Они позволяют отточить технику и не тратить много денег на покупку.

Девушкам и любителям подойдут изделия из алюминия и карбона весом не больше 300 грамм и ручкой третьего размера. Голова желательно среднего размера. Для детей подойдут только алюминиевые ракетки с короткой ручкой до 2 размера. А в остальном выбирая спортивный инвентарь важно учитывать стиль игры и физические возможности спортсмена.

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