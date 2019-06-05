Особенности выбора ракетки для теннисиста

Из основных составляющих частей теннисной ракетки стоит выделить:
Тренировочные модели предназначены для отработки атаки. Они имеют увеличенную по площади голову и большой вес. При этом используется открытая схема натяжения струн в вертикальном и горизонтальном направлении. Это позволяет закрутить мяч в момент отражения удара.
Для обеспечения мощного удара лучше выбирать ракетки с максимальной длиной в 70 см. При этом баланс смещается в верхнюю часть. Это увеличивает силу подачи мяча.
Среди достоинств модели стоит выделить:
-
• максимальная мощность удара с возможностью подкрутки мяча;
-
• увеличенная по площади голова для удобства игры с задней линии;
-
• максимальные показатели прочности;
-
• отличное гашение вибрации от удара;
-
• привлекательная цена ракетки.
Но имеет такое изделие определенные недостатки:
-
• большой вес;
-
• быстрое растяжение сетки;
-
• плохую маневренность.
Нужно учитывать, что модели для мощного стиля игры не всегда подходят начинающим спортсменам. Людям, впервые оказавшимся на корте лучше выбирать легкие ракетки с центральным балансом, чтобы не травмировать кисть. На начальной стадии важно отточить технику без лишних травм.
Это ракетки для большого тенниса используемые спортсменами со средним уровнем подготовки. Они также отличаются увеличенным размером головы и длиной. При этом у них большой вес.
Сегодня спортсмены используют разную балансировку и струнную формулу. Опытные теннисисты при выборе учитывают индивидуальный стиль игры, силу удара и маневренность. Клубная ракетка является универсальной, так как обеспечивает комфорт подачи и отбивания мяча.
К преимуществам такого инвентаря стоит отнести:
-
• простоту подбора модели под нужды пользователя;
-
• хорошую силу удара при высокой маневренности;
-
• универсальность для теннисистов с любой подготовкой;
-
• нейтральный баланс, оптимальный для защиты и атаки.
К недостаткам любительской теннисной ракетки стоит отнести:
-
• сложность обеспечения средних показателей игры;
-
• тяжёлый вес, особенно для начинающих спортсменов;
-
• неудобство использования без подготовки.
Профессиональные ракетки для большого тенниса отличаются максимальным контролем игры и продуманностью в деталях. Такие модели имеют внушительный вес, небольшую голову и высокую маневренность. Обычно у них смещенный в сторону рукоятки баланс для улучшения управляемости. Для компенсации мощности подачи используется физическая подготовка теннисиста.
Среди плюсов профессиональной ракетки нужно выделить:
-
• отличную маневренность при большом весе;
-
• маленькую площадь поверхности струн для концентрации удара;
-
• максимальную прочность и большой ресурс;
-
• идеальные эргономические параметры.
Но не обошлось без определенных недостатков:
-
• большой вес;
-
• высокая стоимость;
-
• наличие в специализированных торговых точках.
Если вас интересует профессиональная ракетка для большого тенниса, ознакомьтесь с предложениями сайта www.ria.com. Здесь каждый опытный и начинающий спортсмен подберет для себя оптимальный по всем параметрам спортивный инвентарь.
Новичкам подойдёт теннисная ракетка со смещением баланса в сторону руки. По площади струнное плетение должно быть не слишком большим, чтобы не утяжелять общий вес ракетки, в особенности есть ли у спортсмена не натренированные руки. Оптимальными являются карбоновые и алюминиевые модели. Они позволяют отточить технику и не тратить много денег на покупку.
Девушкам и любителям подойдут изделия из алюминия и карбона весом не больше 300 грамм и ручкой третьего размера. Голова желательно среднего размера. Для детей подойдут только алюминиевые ракетки с короткой ручкой до 2 размера. А в остальном выбирая спортивный инвентарь важно учитывать стиль игры и физические возможности спортсмена.
®