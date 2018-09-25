Особенности заботы о нежной коже вокруг глаз Говорят, глаза человека – это зеркало его души. Глаза женщины - это предмет восхищения и первое, на что обращают внимание мужчины. Кожа вокруг глаз очень тонкая и морщины на ней появляются намного раньше. Эта зона сразу выдает возраст женщины, если она не очень о ней заботится.

Для того, чтобы кожа вокруг глаз сияла, ей необходимо питание и своевременная очистка. Процессы регенерации происходят здесь быстрее, тонкая кожа более восприимчива к воздействию свободных радикалов. Кроме того, процессы метаболизма протекают в ней молниеносно. Поэтому так важно выбрать крем вокруг глаз, который Вам подойдет.

Косметологи называют оптимальным вариантом гели для ухода за кожей вокруг глаз. Эти средства никогда не содержат в своем составе жир или полинасыщенные кислоты. Малая величина молекул таких средств позволяет им быстро впитываться. При выборе геля стоит обратить внимание на его состав. В нём обязательно должны присутствовать витамины, хитозан и экстракты растений. Если Вы относительно молоды, но мимические морщины на коже вокруг глаз уже видны, и их нужно экстренно убрать, используйте средства с особыми микрочастицами. Они моментально подтягивают кожу и придают ей сияние.

Как подбирать крем женщинам старшего возраста?

Для женщин старшего возраста, у которых в этой области уже видны морщины (от этого никуда не денешься), следует подбирать средство более тщательно. В данном случае крем вокруг глаз должен увлажнять кожу, содержать гиалуроновую кислоту, которая заполняет пространство и сокращает морщины. Также нелишним будет дать дополнительное питание в виде витаминов А и Е, а тонус поможет сохранить экстракт алоэ или пантенол.

Для более запущенных ситуаций или серьезного возраста требуется коллаген, эластин и комплексы натуральных масел. Подбирать такие средства по уходу за кожей вокруг глаз нужно обязательно с учетом типа кожи.

Правильное и своевременное очищение как важная составляющая ухода

Теперь поговорим об очищении. Кожа вокруг глаз требует особенно тщательного ухода, поэтому не забывайте очищать её перед сном каждый раз. Для этой процедуры подойдет молочко, тоники или мицеллярная вода. При использовании в макияже водостойкой туши или подводки обязательно хорошо удаляйте все следы. Чтобы результат был сто процентным, используйте двухфазное средство. Это новая разработка в косметологии. Одна из фаз - это особый раствор, смывающий самый стойкий макияж. Вторая фаза - это экстракт, содержащий питательные, увлажняющие и успокаивающие вещества. Таким образом, используя двухфазное средство в уходе за кожей вокруг глаз, Вы убиваете двух зайцев: очищаете глаза от макияжа и увлажняете нежную кожу.

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