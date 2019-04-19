Основные особенности золотых колец: выбираем обручальные кольца Ювелирные кольца – это несомненный лидер среди украшений как у мужчин, так и у женщин. Зачастую они приобретаются самыми первыми.

Их выбор является довольно трепетным, так как в отличие от сережек или других ювелирных изделий кольца они сопровождают владельца ежедневно. Особенно, если речь идет об обручальных моделях. И чтобы получать максимум удовольствия, нужно сделать правильный выбор при покупке и, конечно же, отдавать предпочтение известным и зарекомендованным производителям, сотрудничество с которыми гарантирует полное соответствие колец заявленной пробе.

Основные отличия колец

Приобретение колец зачастую ставит покупателей в ступор, так как при посещении ювелирных магазинов или интернет-площадок глаза разбегаются от огромнейшего ассортимента. Данные изделия всегда представлены множеством моделей в отличие от других ювелирных украшений. И основной причиной является именно назначение колец, о котором мы писали выше – они постоянно сопровождают владельца на протяжении многих лет. Поэтому покупка должна быть осознанной и продуманной.

При выборе стоит обращать внимание на несколько параметров:

Размер. При выборе кольца этот параметр является самым важным. Изделие не должно передавливать палец или легко сниматься. Если размер неизвестен, то существует несколько методов измерения. Это математический с помощью измерения периметра пальца или с помощью подбора подходящего кольца. Если на последнем не указан диаметр, то его можно измерить с помощью стандартной линейки, рулетки, текстильного метра.

Тип металла. На сегодняшний день кольца изготавливаются практически из всего известного сырья. Но наиболее популярными выступают золото и серебро. Именно они выглядят привлекательно, служат долгое время и не теряют свои качества на протяжении всего использования. Купить кольца по недорогой цене можно как из одного вида металла, так и комбинированные модели. Например, с красным и белым золотом.

Наличие камней. Ювелирные кольца имеют широкое распространение в любых вариациях. Это как чистое золото или серебро, так и вставки из драгоценных камней. Наиболее недорогими моделями являются варианты с фианитами.

Форма. Все кольца в профиле имеют стандартную правильную окружность. Однако, сама геометрия кольца по периметру может извиваться, расширяться или сужаться, иметь дополнительные прямые или другие геометрические вставки. Вариантов реализации дизайна безумно много. С одной стороны это вызывает сложности при выборе, но с другой - это возможность купить именно то, что Вы хотели. Ассортимент позволяет приобрести уникальные модели под любые самые необычные предпочтения покупателей.

Обручальные кольца

Одной из крупных подкатегорий в данном сегменте являются обручальные кольца. Они являются неотъемлемым атрибутом на торжестве и сопровождают супругов на протяжении всей совместной жизни. Наиболее востребованными являются классические варианты. Их особенность заключается в том, что их никогда никто не перепутает с другими типами колец. Основными отличительными чертами являются:

• использованное сырье - золото;

• гладкая форма без начала и конца;

• наличие гравировки.

Чаще всего супруги выбирают парные кольца. Но в современности допускается и покупка двух совершенно разных изделий по дизайну. В последнее время также актуально покупать в качестве обручальных колец и дизайнерские модели необычной формы и вставками из драгоценных камней.

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