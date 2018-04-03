Главное, чтобы поставщик услуг был надежным. Надлежащее качество соединения может гарантировать только проверенная фирма. Помните: у вас всегда должна быть возможность обратиться в службу поддержки, которая решает все возникающие проблемы. Хороший вариант для Киева информационные технологии www.it-tv.org. Если вы живете в другом городе – смотрите по ситуации.
Варианты подключения зависят от места жительства. Жители крупных городов могут наслаждаться всеми преимуществами оптоволоконного высокоскоростного интернет-соединения. Раньше люди предпочитали использовать прямое подключение к ПК, но из-за распространения ноутбуков, планшетов и смартфонов предпочтительнее подключать шнур к Wi-Fi роутеру.
Широкое распространение оптоволоконной сети постепенно вытесняет с рынка ADSL – подключение по телефонной линии. Но если цивилизация еще не добралась к вам, возможно, другого выбора у вас и не будет. В крайнем случае всегда есть мобильные 3G-сети, скорости которых хватит для комфортного веб-серфинга.
Чтобы не платить лишнего, нужно знать, какая скорость передачи данных удовлетворит ваши запросы.
10 Мбит/с – проверка почты, интернет-банкинг, новости, переписка в соцсетях – на большее рассчитывать не приходится. Подойдет для одного устройства.
50 Мбит/с – комфортное выполнение повседневных операций, просмотр видеороликов и фильмов, скачивание файлов, общение. Если Интернетом пользуются два пользователя – скорости будет достаточно.
100 Мбит/с – оптимальный вариант для большой семьи с большим количеством гаджетов;
300 Мбит/с – высокая скорость, подойдет людям, профессиональная деятельность которых связана с веб-файлами, работой с облачными хранилищами, загрузкой и скачиванием контента.
Почитайте, что о провайдере пишут люди, какого мнения они придерживаются. Многие тематические площадки предлагают пользователю оставить отзыв или ознакомиться с уже оставленными мнениями.
Ни один поставщик услуг не расскажет о том, что периодически у него случаются сбои и доступ к сети прекращается, или заявленная скорость не соответствует реальности. Так что отнеситесь к выбору серьезно, и все будет хорошо.
®