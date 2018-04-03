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Сегодня 19:1996

Особенности выбора провайдера Интернета

Сегодня компьютер используется в первую очередь для доступа к Интернету. Социальные сети, видеоролики, новости, видеосвязь – трудно представить жизнь современного человека без всего этого. Но как выбрать хороший провайдер, услуги которого полностью удовлетворят все потребности?

Главное, чтобы поставщик услуг был надежным. Надлежащее качество соединения может гарантировать только проверенная фирма. Помните: у вас всегда должна быть возможность обратиться в службу поддержки, которая решает все возникающие проблемы. Хороший вариант для Киева информационные технологии www.it-tv.org. Если вы живете в другом городе – смотрите по ситуации.

Интернет

Тип подключения

Варианты подключения зависят от места жительства. Жители крупных городов могут наслаждаться всеми преимуществами оптоволоконного высокоскоростного интернет-соединения. Раньше люди предпочитали использовать прямое подключение к ПК, но из-за распространения ноутбуков, планшетов и смартфонов предпочтительнее подключать шнур к Wi-Fi роутеру.

Широкое распространение оптоволоконной сети постепенно вытесняет с рынка ADSL – подключение по телефонной линии. Но если цивилизация еще не добралась к вам, возможно, другого выбора у вас и не будет. В крайнем случае всегда есть мобильные 3G-сети, скорости которых хватит для комфортного веб-серфинга.

Выбираем скорость

Чтобы не платить лишнего, нужно знать, какая скорость передачи данных удовлетворит ваши запросы.

  • 10 Мбит/с – проверка почты, интернет-банкинг, новости, переписка в соцсетях – на большее рассчитывать не приходится. Подойдет для одного устройства.

    50 Мбит/с – комфортное выполнение повседневных операций, просмотр видеороликов и фильмов, скачивание файлов, общение. Если Интернетом пользуются два пользователя – скорости будет достаточно.

  • 100 Мбит/с – оптимальный вариант для большой семьи с большим количеством гаджетов;

  • 300 Мбит/с – высокая скорость, подойдет людям, профессиональная деятельность которых связана с веб-файлами, работой с облачными хранилищами, загрузкой и скачиванием контента.

Отзывы

Почитайте, что о провайдере пишут люди, какого мнения они придерживаются. Многие тематические площадки предлагают пользователю оставить отзыв или ознакомиться с уже оставленными мнениями.

Ни один поставщик услуг не расскажет о том, что периодически у него случаются сбои и доступ к сети прекращается, или заявленная скорость не соответствует реальности. Так что отнеситесь к выбору серьезно, и все будет хорошо. 

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Общество
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