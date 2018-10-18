Первый кредит беспроцентов: где дают? какие условия? Чтобы получить первый кредит беспроцентов лучше всего обращаться в микрофинансовые организации (МФО). Почти все из них новым клиентам выдают займ на льготных условиях – под 0%. Банки тоже иногда проводят такие акции, но попасть на них весьма проблематично.

Первый кредит беспроцентов: где дают? какие условия?

Чтобы получить первый кредит беспроцентов лучше всего обращаться в микрофинансовые организации (МФО). Почти все из них новым клиентам выдают займ на льготных условиях – под 0%. Банки тоже иногда проводят такие акции, но попасть на них весьма проблематично.

Где дают первый кредит беспроцентов

Получить беспроцентный кредит достаточно тяжело, особенно уже являясь полноценным членом банка или активным пользователем микрофинансовой организации. Причина проста: подобные услуги обычно предоставляются только новым клиентам.

Объясняется это тем, что такой «акцией» любая кредитная компания способна увеличить свою клиентскую базу. Это просто способ привлечь клиентов, нет смысла искать здесь мошеннические схемы или какие-либо нюансы/подвохи.

Некоторые люди даже пытаются сыграть на таких акциях и берут всегда первые кредиты. То есть, использую акцию в одном МФО, затем идут в другую и так далее. Схема нежизнеспособна по той причине, что в Украине не так много микрофинансовых организаций.

Используйте sovet.ua/kredity чтобы найти первый кредит беспроцентов. Благодаря этому порталу можно подобрать себе такую кредитную контору, где первый займ дается под 0% (обычно это МФО).

Займ без процентов в банке

Если для получения кредита под 0% в МФО достаточно быть новым клиентом, то в случае с банками все тяжелее. Далеко не все из них предоставляют такую услугу, а те, что предоставляют, требуют от вас стать их постоянным клиентом (получить кредитную карту).

После получения кредитной карты вам может быть выдан лимит на кредитные средства и льготный период. В данном случае льготный период подразумевает использование занятых средств беспроцентов (в ПриватБанк такой период действует до 55 дней с момента оформления карты).

Звучит неплохо, но дело в том, что новым клиентам банки не выдают больших кредитных лимитов. То есть 55 дней действительно будут льготными, но для какой суммы. А сумма может быть в районе 3-5 тысяч гривен (это среднее значение кредитного лимита в банках для новых клиентов).

Если предположить, что, будучи новым клиентом вы убедите банк в вашей высокой платежеспособности и возьмете около 20000 гривен кредита, то акция работать не будет. Она рассчитана на определенное количество денег, банк никогда не выдаст большую сумму на беспроцентных условиях (ему это не выгодно, даже если таким образом он привлечет клиентов).

Получить займ без процентов в банке практически невозможно, только если не являясь постоянным клиентом не попасть на специальную акцию.

Займ без процентов в МФО

Микрофинансовые организации выдают беспроцентные кредиты только новым клиентам и только в рамках разовой акции. Подобная услуга имеется практически во всех МФО стран бывшего Советского Союза.

Чтобы получить такой кредит нужно предоставить следующие данные:

Паспортные данные. Идентификационный код (ИНН). Контактный номер мобильного телефона.

Однако есть маленький нюанс. Подобные акции действительны лишь в том случае, если кредит берется на 1 или 2 недели. Если он берется на больший срок, то акция недействительна. Кроме того, по подобной акции можно брать кредиты на суммы, не превышающие 10000 гривен.

Правда это в любом случае больше, чем в банковских конторах. К тому же и требования у МФО меньше, чем у банков. Положительная кредитная история, поручитель/посредник, справка о доходах – все это вовсе необязательно для получения первого беспроцентного кредита.

Учтите: разовая акция в виде беспроцентного первого кредита в МФО – обычное дело. Практически все микрофинансовые организацию имеют такую услугу/акцию.

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