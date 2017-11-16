Почему сейчас самое время попробовать оверсайз? Потому что этот тренд на радарах уже несколько лет — о нем много писали еще в 2013 и 2014.

При этом продолжают много писать, в подтверждение пробежимся по некоторым свежим заголовкам:

• «Модная одержимость огромными свитерами только увеличивается» (The Fashion Spot, ноябрь 2017); • «Оверсайз-пальто — самый уютный осенний тренд» (The Cut, сентябрь 2017); • «Оверсайз-блейзер — блейзер, который вы должны носить прямо сейчас» (британский Glamour, сентябрь 2017).

Да, такая одежда, причем всевозможных фасонов, доказала, что она не мимолетное веяние — общество готово к ней и весьма интересуется. Здесь обратим внимание на статистику поиска в «Яндексе»: в октябре 2017 года эта система откликнулась 79 тыс. раз на запрос «оверсайз», и это рекорд, а предыдущий был поставлен в сентябре, но тогда речь шла о 60 тыс. В октябре 2016 показатель составил 40 тыс. раз, а в ноябре 2015 — скромные 11 тыс.

Поэтому речь о самом настоящем тренде, который сейчас на пике своей славы. Возможно, это продлится еще долго, но, чтобы успеть взять от стиля как можно больше, лучше начать как можно раньше. Тем более что оверсайз необязательно представляет собой что-то слишком экстравагантное. Зачастую речь о настолько легком преображении гардероба, который готовы совершить даже очень осторожные и довольно консервативные покупатели. Здесь пригодятся советы из следующей части нашей статьи.

Как выглядеть элегантно в оверсайз-одежде?

Английское «oversize» можно перевести как «сверхразмерный», но речь скорее о сверхкрое. Вещь нормального кроя сидит достаточно близко к телу, при этом не стесняет движений, а здесь хватило бы меньше ткани, но дизайнер решил создать особый силуэт. Причем зачастую увеличению подвергается не длина, не вырез для головы и не пояс штанов, иначе изделие стало бы просто-напросто неудобным. Обычно изменение касается ширины пол, рукавов и штанин.

Поэтому, например, блузы больших размеров и оверсайз-блузы — не одно и то же. Желая выглядеть элегантно благодаря этому тренду, нужно искать просторные вещи, которые все же сидят по фигуре. Если же специальной версии блузы или чего-то еще найти не удалось, можно брать обычную, но только на один-два размера больше, поскольку суть не в том, чтобы утонуть. Важно ориентироваться на ощущение комфорта. Все-таки джинсы-бойфренды и джинсы бойфренда — разные изделия.

Также, чтобы выглядеть элегантно, прибегнув к оверсайзу, стоит надевать минимум негабаритных вещей, например, те же джинсы-бойфренды с блузой средней посадки, или блузу свободной посадки с джинсами в обтяжку. Если предполагается пальто, которое все это закроет, то хорошо подойдет и выступит удобным футляром для многослойного наряда широкое куполообразное.

При желании пальто можно подпоясать — оверсайз часто сопровождается этим аксессуаром, но не очень широким. Вообще, выбирая к таким комплектам аксессуары, стоит присмотреться к компактным и средним. Так, сумка-шоппер может перегрузить образ, обычно достаточно клатча. Все получилось, если силуэт ясный, пусть и широкий, а не замысловатый. Это на подиумах все возможно, а стать иконой стиля в повседневности даже сложнее, чем задача и интересна.

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